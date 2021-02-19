Війна на Донбасі: росіяни гатять з важкого озброєння, військові ООС відкривають вогонь у відповідь Суспільство | 19-02-2021, 08:41 0 42 Збройні формування Російської Федерації на Донбасі за останню добу застосовували на Донбасі протитанкові гранатомети та великокаліберні кулемети. Сили ООС відповідали.



Джерело: штаб ООС



Дослівно: "Протягом минулої доби, 18 лютого, в районі проведення операції Об’єднаних сил було зафіксовано чотири порушення режиму припинення вогню.



В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" збройні формування Російської Федерації відкривали вогонь з автоматичних станкових та ручних протитанкових гранатометів, а також стрілецької зброї неподалік населеного пункту Шуми. Поблизу Південного ворог вів вогонь з великокаліберних кулеметів, а біля Майорська – зі стрілецької зброї.



На обстріли зі сторони противника українські захисники відкривали вогонь у відповідь.



Про факти порушення режиму припинення вогню через Українську сторону СЦКК повідомлено представників ОБСЄ. Бойових втрат серед наших воїнів немає".



Деталі: Від початку доби на Донбасі поки без обстрілів.