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Війна на Донбасі: росіяни гатять з важкого озброєння, військові ООС відкривають вогонь у відповідь

Суспільство | 19-02-2021, 08:41Коментарів: 0 0 Переглядів: 42 42    
Збройні формування Російської Федерації на Донбасі за останню добу застосовували на Донбасі протитанкові гранатомети та великокаліберні кулемети. Сили ООС відповідали.
Війна на Донбасі: росіяни гатять з важкого озброєння, військові ООС відкривають вогонь у відповідь
Джерело: штаб ООС

Дослівно: "Протягом минулої доби, 18 лютого, в районі проведення операції Об’єднаних сил було зафіксовано чотири порушення режиму припинення вогню.

В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" збройні формування Російської Федерації відкривали вогонь з автоматичних станкових та ручних протитанкових гранатометів, а також стрілецької зброї неподалік населеного пункту Шуми. Поблизу Південного ворог вів вогонь з великокаліберних кулеметів, а біля Майорська – зі стрілецької зброї.

На обстріли зі сторони противника українські захисники відкривали вогонь у відповідь.

Про факти порушення режиму припинення вогню через Українську сторону СЦКК повідомлено представників ОБСЄ. Бойових втрат серед наших воїнів немає".

Деталі: Від початку доби на Донбасі поки без обстрілів.
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