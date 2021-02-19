За добу в Україні 6531 новий випадок коронавірусу Суспільство | 19-02-2021, 08:50 0 35 6 531 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19 зафіксовано в Україні станом на 19 лютого 2021 року.



Джерело: міністр охорони здоров’я Максим Степанов у Facebook



Деталі: Зокрема, захворіли 418 дітей та 285 медпрацівників.



За минулу добу госпіталізували 2 304 особи, померли 120 пацієнтів, одужало 5 857 осіб.



Було здійснено тестувань за добу – 61 215 (зокрема методом ПЛР – 26 095, методом ІФА –15 567, досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2 – 19 553).



За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована в Івано-Франківській (753), Вінницькій (581), м. Київ (544), Чернівецькій (458) та Львівській (422) областях.



За весь час пандемії в Україні захворіло – 1 293 672 особи; одужало – 1 139 977 осіб; було зафіксовано летальних випадків – 24 972.



Усього проведено ПЛР-тестувань – 6 651 624 .