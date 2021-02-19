18 СПРОБ ПІДКУПУ ПРИКОРДОННИКІВ Суспільство | 19-02-2021, 09:07 0 25





Упродовж цього тижня, іноземці та українці пропонували прикордонникам 18 разів хабарі, аби безперешкодно перетнути державний кордон України. Хабародавці намагалися дати кошти на загальну суму 5 700 грн, 800 злотих та 15 євро за пропуск через державний кордон України без проходження обсервації чи самоізоляції, за відсутність страхового медичного сертифіката, який покриває витрати пов’язані з лікуванням COVID-19.Та за безперешкодний пропуск через державний кордон тих громадян, у яких були заборони виїзду за кордон.

Неправомірні вигоди пропонували військовослужбовцям Львівського та Луцького прикордонних загонів у міжнародних автомобільних пунктах пропуску «Рава - Руська» «Шегині», «Краківець» та «Ягодин».

Військовослужбовці від хабарів відмовились, натомість – проінформували співробітників Нацполіції щодо можливих ознак злочину передбаченого ч. 1 ст. 369 ККУ «Пропозиція, обіцянка або надання неправомірної вигоди службовій особі».

Прикордонники вкотре звертаються до усіх громадян – не порушуйте чинного законодавства України та не намагайтеся втягнути у протиправну діяльність співробітників Державної прикордонної служби, пропонуючи хабарі за прийняття неправомірних рішень! Кордон не місце для корупції!!!

Нагадуємо, що на теперішній час Польща внесена у «червону зону» переліку держав зі значним поширенням COVID-19. Цей перелік щотижня оновлюється Міністерством охорони здоров’я України. Громадяни, які в’їжджають в Україну з країни «червоної зони», переважно мають пройти самоізоляцію. Крім цього, іноземці (крім певних винятків), які в’їжджають в Україну, зобов’язані мати страховку, яка передбачає лікування Covid-19, на весь термін перебування в нашій країні.



