Першочергові дії, щоб розпочати роботу з програмним РРО Суспільство | 19-02-2021, 13:56 0 105

Головне управління ДПС у Львівській області інформує, щоб розпочати роботу з ПРРО необхідно отримати кваліфікований електронний підпис у будь-якого Кваліфікованого надавача електронних довірчих послуг (ДПС України такі ключі видає безкоштовно) та встановити програмне забезпечення на будь-який зручний пристрій, який є в наявності. Це може бути комп’ютер, смартфон чи планшет.



Детальну інформацію можна знайти на вебпорталі ДПС у банері «Програмні РРО».









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