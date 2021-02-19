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Першочергові дії, щоб розпочати роботу з програмним РРО
|Суспільство | 19-02-2021, 13:56
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Головне управління ДПС у Львівській області інформує, щоб розпочати роботу з ПРРО необхідно отримати кваліфікований електронний підпис у будь-якого Кваліфікованого надавача електронних довірчих послуг (ДПС України такі ключі видає безкоштовно) та встановити програмне забезпечення на будь-який зручний пристрій, який є в наявності. Це може бути комп’ютер, смартфон чи планшет.
Детальну інформацію можна знайти на вебпорталі ДПС у банері «Програмні РРО».
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