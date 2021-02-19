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Майже 3 млн гривень застосовано штрафних санкцій до суб’єктів, які здійснюють діяльність з підакцизною продукцією
|Суспільство | 19-02-2021, 13:57
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За результатами проведених перевірок податковими органами Львівщини діяльності суб’єктів господарювання, які здійснюють діяльність з підакцизною продукцією, протягом січня 2021 року застосовано штрафних (фінансових) санкцій на майже 3 млн гривень. Про це повідомили в Головному управлінні ДПС у Львівській області.
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