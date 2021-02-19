Майже 3 млн гривень застосовано штрафних санкцій до суб’єктів, які здійснюють діяльність з підакцизною продукцією Суспільство | 19-02-2021, 13:57 0 82





За результатами проведених перевірок податковими органами Львівщини діяльності суб’єктів господарювання, які здійснюють діяльність з підакцизною продукцією, протягом січня 2021 року застосовано штрафних (фінансових) санкцій на майже 3 млн гривень. Про це повідомили в Головному управлінні ДПС у Львівській області.



