Віддав землі громади на понад 1 млн грн: судитимуть колишнього голову Мурованської сільради Суспільство | 19-02-2021, 14:03 0 252



Самбірською місцевою прокуратурою до суду скеровано обвинувальний акт щодо колишнього голови сільради с.Муроване (Старосамбірський район), якого обвинувачують у зловживанні службовим становищем та службовому підробленні (ч.2 ст.364 ч.1 ст. 366 КК України).



Встановлено, що сільський голова підробив офіційні документи: передав у власність одному з жителів Мурованого земельні ділянки загальною площею більше 1 га для ведення сільського господарства та для будівництва і обслуговування житлового будинку та господарських споруд, у той час як таке рішення сільрадою не приймалося.



Як наслідок, земельні ділянки вартістю понад 1 млн грн були неправомірно вилучені із земель комунальної власності та безкоштовно передані у власність, чим завдано істотної шкоди державним інтересам.



Максимальне покарання, яке загрожує обвинуваченому - позбавлення волі на строк від 3 до 6 років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до 3 років, зі штрафом від 500 до 1000 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.



Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.



Пресслужба Львівської обласної прокуратури