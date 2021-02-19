Понад 978 млн гривень єдиного внеску заборгували до соціальних фондів платники Львівщини Суспільство | 19-02-2021, 14:35 0 147





Як повідомили в Головному управлінні ДПС у Львівській області, сума заборгованості зі сплати єдиного внеску по області станом на 01.02.2021 cкладає понад 978 млн грн, в т.ч.: – майже 594 млн грн по юридичних особах та – понад 384 млн грн по фізичних особах.















