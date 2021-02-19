Розбещення неповнолітніх: у Львові судитимуть псевдопастора Суспільство | 19-02-2021, 15:46 0 91



Львівською обласною прокуратурою до суду скеровано обвинувальний акт щодо 47-річного, якого обвинувачують у вчиненні розпусних дій щодо неповнолітніх осіб, статевих зносинах з особами, які не досягли статевої зрілості та у зґвалтуванні малолітньої (ч.1,2 ст.156, ч.1 ст.155, ч.4 ст.152 КК України).



Встановлено, що чоловік, прикриваючись діяльністю дитячого духовно-просвітницького товариства (пов’язаною, зокрема, з організацією дозвілля дітей) і користуючись абсолютною довірою, як дітей, так і їхніх батьків, систематично вчиняв щодо малолітніх і неповнолітніх дівчат розпусні дії сексуального характеру та вступав із ними у статеві зносини.



Протягом тривалого часу обвинуваченому вдавалося приховувати від оточуючих свої протиправні дії, аж доки одна із його жертв у 2019 році, уже досягнувши повноліття, зважилась повідомити про пережите правоохоронцям.



У процесі розслідування встановили ще 5 потерпілих, загалом виявлено 147 епізодів злочинної діяльності.



Наразі чоловік перебуває під вартою.



Досудове розслідування здійснювали слідчі СУ ГУ НП у Львівській області.



За вчинене обвинуваченому загрожує покарання у виді позбавлення волі на строк до 15 років.



Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.



Пресслужба Львівської обласної прокуратури