ПРИКОРДОННИКИ МУКАЧІВСЬКОГО ЗАГОНУ ЗУСТРІЛИСЯ З ОДИНАДЦЯТИКЛАСНИКАМИ Суспільство | 19-02-2021, 16:07 0 73







Сьогодні, в рамках комунікаційної кампанії щодо боротьби з контрабандою на ділянці відповідальності прикордонники Мукачівського загону відвідали учнів 11-го класу Мукачівської ЗОШ №13. Вартові кордону продемонстрували школярам мультиплікаційний ролик https://cutt.ly/Ulw4kLb створений Держприкордонслужбою спільно з Консультативною місією Європейського Союзу.



Головною темою розмови з майбутніми випускниками стало обговорення контрабандної діяльності та осіб, які займаються цим займаються. Варто зауважити, що кількість контрабандних товарів, які щороку намагаються переправляти через український кордон у країни ЄС, стрімко зростає. У Закарпатській області цей «бізнес» фактично став візитівкою регіону. Нелегальне перевезення підакцизних товарів через кордон продовжує завдавати державі збитків на мільйони гривень та розвиває тіньовий бізнес. Така діяльність завдає державі фінансових та репутаційних збитків, відповідальність за які лягає на плечі її громадян. Виправдовувати незаконне переміщення товарів через кордон – значить діяти проти власних інтересів.



Прикордонники розповіли дітям, що кожна зароблена контрабандистами гривня – це збитки для державного бюджету. Правопорушники крадуть не лише в держави, але й у кожного із нас особисто.



Наостанок, учням, які вже за кілька місяців обиратимуть майбутню професію, розповіли про переваги навчання у Національній академії Держприкордонслужби ім. Б. Хмельницького https://cutt.ly/Zlw54lg та військової служби за контрактом у Держприкордонслужбі.