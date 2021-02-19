   
MediaStar Logo
   Сьогодні: п'ятниця, 19/02/2021 «Ми декілька місяців не можемо отримати дозвіл від ДАБІ на роботи щодо станції очистки води у Винниках», — Андрій Садовий...>> ПРИКОРДОННИКИ МУКАЧІВСЬКОГО ЗАГОНУ ЗУСТРІЛИСЯ З ОДИНАДЦЯТИКЛАСНИКАМИ...>> У Львові в пам’ять про Небесну Сотню у небо запустять світлові промені...>> Підприємців запрошують долучитись до вебінару щодо реалізації проектів державно-приватного партнерства та програми просування експорту...>> Вже завтра Домівка врятованих тварин відчинить двері для відвідувачів після двомісячного карантину...>> Синоптики застерігають про ожеледицю, налипання снігу й погіршення видимості через туман...>> Розбещення неповнолітніх: у Львові судитимуть псевдопастора...>> 8 мільярдів причин: у «Дзизі» відкриють фотовиставку про рівність і прийняття...>> Завтра у Львові проведуть міжнародний турнір зі стрибків у висоту «Меморіал О. Дем’янюка»...>> У Львові розпочався Event Industry Forum...>>
   головна  |  топ  |  влада |  актуально  |  львiв  |  прес-cлужба  |  анонси  |  відеоновини  |  відеотрансляції  |  фотоновини  |  газета  |  про нас
   Пряма моваПряма мова
«Хочемо мати наймодернішу версію електронного квитка для міста Львова», — А. Садовий...
 >>> 
«Незалежність — це день народження кожного українця, побудьте в цей час зі своїми рідними», — мер Львова...
 >>> 
Ігор СМЕШКО: «Аплодисментів нащадків – не буде»...
 >>> 
   ТОП-100 найвпливовіших осіб Львівщини 2017 рік 
ТОП-100 найвпливовіших осіб Львівщини 2017 рік
переглянути
   ВідеоновиниВідеоновиниs
Андрій Москаленко: рішення стосовно Яворова потребує багато часуЖиття Кучми вартує 1 млрд. доларів (ВІДЕО)
 Андрій Москаленко: рішення стосовно Яворова потребує багато часу
 Життя Кучми вартує 1 млрд. доларів (ВІДЕО)
   Газета №35 (55) / 2014 
№35 (55) / 2014

переглянути
   ВідеотрансляціїВідеотрансляції
Андрій Москаленко: рішення стосовно Яворова потребує багато часуВідеотрансляція з Василем Гораном
 Андрій Москаленко: рішення стосовно Яворова потребує багато часу
 Відеотрансляція з Василем Гораном
   КриміналКримінал
Чоловік відкрив вогонь в лікарні у США: є жертви...
10-02-2021, 07:50  >>> 
У Дрогобичі судитимуть чоловіка, який в нетверезому стані заподіяв тяжких тілесних ушкоджень жінці...
03-02-2021, 18:05  >>> 
Вбивство матері 3-х дітей у Франківському районі: підозрюваного взяли під варту...
15-01-2021, 10:23  >>> 
   Здоров'яЗдоров
В світі 22 мільйони людей продовжують боротися з COVID-19...
19-02-2021, 07:31  >>> 
Різко зросла кількість нових випадків COVID в Україні, одужань менше...
18-02-2021, 08:59  >>> 
Чехія, Британія та РФ виявили майже однакову кількість випадків COVID-19...
18-02-2021, 07:41  >>> 

ПРИКОРДОННИКИ МУКАЧІВСЬКОГО ЗАГОНУ ЗУСТРІЛИСЯ З ОДИНАДЦЯТИКЛАСНИКАМИ

Суспільство | 19-02-2021, 16:07Коментарів: 0 0 Переглядів: 73 73    


ПРИКОРДОННИКИ МУКАЧІВСЬКОГО ЗАГОНУ ЗУСТРІЛИСЯ З ОДИНАДЦЯТИКЛАСНИКАМИ

Сьогодні, в рамках комунікаційної кампанії щодо боротьби з контрабандою на ділянці відповідальності прикордонники Мукачівського загону відвідали учнів 11-го класу Мукачівської ЗОШ №13. Вартові кордону продемонстрували школярам мультиплікаційний ролик https://cutt.ly/Ulw4kLb створений Держприкордонслужбою спільно з Консультативною місією Європейського Союзу.

Головною темою розмови з майбутніми випускниками стало обговорення контрабандної діяльності та осіб, які займаються цим займаються. Варто зауважити, що кількість контрабандних товарів, які щороку намагаються переправляти через український кордон у країни ЄС, стрімко зростає. У Закарпатській області цей «бізнес» фактично став візитівкою регіону. Нелегальне перевезення підакцизних товарів через кордон продовжує завдавати державі збитків на мільйони гривень та розвиває тіньовий бізнес. Така діяльність завдає державі фінансових та репутаційних збитків, відповідальність за які лягає на плечі її громадян. Виправдовувати незаконне переміщення товарів через кордон – значить діяти проти власних інтересів.

Прикордонники розповіли дітям, що кожна зароблена контрабандистами гривня – це збитки для державного бюджету. Правопорушники крадуть не лише в держави, але й у кожного із нас особисто.

Наостанок, учням, які вже за кілька місяців обиратимуть майбутню професію, розповіли про переваги навчання у Національній академії Держприкордонслужби ім. Б. Хмельницького https://cutt.ly/Zlw54lg та військової служби за контрактом у Держприкордонслужбі.
   Новини по темі: Суспільство
ПРИКОРДОННИКИ МУКАЧІВСЬКОГО ЗАГОНУ ЗУСТРІЛИСЯ З ОДИНАДЦЯТИКЛАСНИКАМИ...
19-02-2021, 16:07  >>> 
Розбещення неповнолітніх: у Львові судитимуть псевдопастора...
19-02-2021, 15:46  >>> 
Понад 978 млн гривень єдиного внеску заборгували до соціальних фондів платники Львівщини...
19-02-2021, 14:35  >>> 
Віддав землі громади на понад 1 млн грн: судитимуть колишнього голову Мурованської сільради...
19-02-2021, 14:03  >>> 
Майже 3 млн гривень застосовано штрафних санкцій до суб’єктів, які здійснюють діяльність з підакцизною продукцією...
19-02-2021, 13:57  >>> 
Першочергові дії, щоб розпочати роботу з програмним РРО...
19-02-2021, 13:56  >>> 
18 СПРОБ ПІДКУПУ ПРИКОРДОННИКІВ...
19-02-2021, 09:07  >>> 
   АктуальноАктуально
Головні новини четверга і ночі: нові карантинні обмеження, Порошенко купив "Прямий", посадка на Марсі...
19-02-2021, 08:43  >>> 
Головні міста Іспанії пережили ніч насильства через ув’язненого репера...
18-02-2021, 09:03  >>> 
Головні новини середи і ночі: повернення до адаптивного карантину, гучні заяви Путіна...
18-02-2021, 08:58  >>> 
   ПолітикаПолітика
Кравчук пояснив вихід в ефір російських пропагандистів...
19-02-2021, 08:47  >>> 
США заборонили видачу віз 43 представникам режиму Лукашенка...
19-02-2021, 08:46  >>> 
Адміністрація Байдена вирішила відновити переговори з Іраном щодо ядерної угоди...
19-02-2021, 07:34  >>> 
   Діловий світДіловий світ
Ілон Маск повернув собі звання найбагатшої людини світу...
19-02-2021, 08:39  >>> 
Вартість біткоїна перевищила 51 000 доларів...
19-02-2021, 08:32  >>> 
Facebook вводить санкції через вимогу Австралії платити за новини...
18-02-2021, 02:31  >>> 
   СуспільствоСуспільство
ПРИКОРДОННИКИ МУКАЧІВСЬКОГО ЗАГОНУ ЗУСТРІЛИСЯ З ОДИНАДЦЯТИКЛАСНИКАМИ...
19-02-2021, 16:07  >>> 
Розбещення неповнолітніх: у Львові судитимуть псевдопастора...
19-02-2021, 15:46  >>> 
Понад 978 млн гривень єдиного внеску заборгували до соціальних фондів платники Львівщини...
19-02-2021, 14:35  >>> 
   ВладаВлада
Палата представників США вдруге оголосила імпічмент Трампу...
14-01-2021, 08:22  >>> 
Трамп змінив прокурора Джорджії, де досі невідомі переможці виборів у Конгрес...
06-01-2021, 02:18  >>> 
Зеленський вимагає більше показових "посадок": Брав хабар – сядеш...
17-09-2020, 11:38  >>> 
   КультураКультура
Помер відомий піаніст, володар 23 "Греммі" Чик Коріа...
12-02-2021, 08:37  >>> 
Зеленський призначив стипендії діячам культури: у списку поет Василь Голобородько...
02-02-2021, 01:34  >>> 
Колядники Німеччини збирають гроші для дітей з України...
08-01-2021, 10:45  >>> 

 
   Фоторепортаж

Важливий етап злагодження 80-ї бригади

   Останні новини
16:09 «Ми декілька місяців не можемо отримати дозвіл від ДАБІ на роботи щодо станції очистки води у Винниках», — Андрій Садовий
16:07 ПРИКОРДОННИКИ МУКАЧІВСЬКОГО ЗАГОНУ ЗУСТРІЛИСЯ З ОДИНАДЦЯТИКЛАСНИКАМИ
16:05 У Львові в пам’ять про Небесну Сотню у небо запустять світлові промені
16:02 Підприємців запрошують долучитись до вебінару щодо реалізації проектів державно-приватного партнерства та програми просування експорту
15:59 Вже завтра Домівка врятованих тварин відчинить двері для відвідувачів після двомісячного карантину
15:59 Синоптики застерігають про ожеледицю, налипання снігу й погіршення видимості через туман
15:46 Розбещення неповнолітніх: у Львові судитимуть псевдопастора
14:40 8 мільярдів причин: у «Дзизі» відкриють фотовиставку про рівність і прийняття
14:38 Завтра у Львові проведуть міжнародний турнір зі стрибків у висоту «Меморіал О. Дем’янюка»
14:37 У Львові розпочався Event Industry Forum

   Анонси
Львівська обласна рада проситиме надати капелі «Трембіта» статус національного колективу...
03-02-2021, 15:32  >>> 
Анонс...
29-01-2021, 16:37  >>> 
Майже 1 048 млн. гривень рентної плати надійшло до бюджетів усіх рівнів від платників податків Львівщини...
15-10-2020, 14:15  >>> 
   Вибори 2012Вибори 2012
Новини
Мажоритарні округи
ОВО №115
ОВО №116
ОВО №117
ОВО №118
ОВО №119
ОВО №120 		ОВО №121
ОВО №122
ОВО №123
ОВО №124
ОВО №125
ОВО №126
Багатомандатний округ
   головна  |  топ  |  влада |  актуально  |  львiв  |  прес-cлужба  |  анонси  |  відеоновини  |  відеотрансляції  |  фотоновини  |  газета  |  про нас
Інтернет-видання Захід.NET Новини західної України Газета Ратуша pressclub.lviv.ua yurholding.com
   © 2008-2012 Медіастар
   Передрук матеріалів тільки за наявністю
   гіперпосилання на www.mediastar.net.ua
Яндекс цитирования