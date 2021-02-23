В небі над Нідерландами почав розвалюватись літак: є постраждалі Суспільство | 22-02-2021, 02:03 0 175 Вантажний літак Boeing 747-400F почав розвалюватись в небі над Нідерландами, внаслідок чого постраждали дві людини.



Джерело: DW



Деталі: Один із уламків впав на голову літній жінці. Її госпіталізували із травмою голови. Ще один гарячий уламок спробувала підняти дитина, отримавши опіки. Зазначається, що в одному із чотирьох двигунів спалахнула пожежа. Через це від літака почали відпадати частини.



Незважаючи на таку ситуацію, пілоти змогли посадити Boeing у бельгійському місті Льєж. Прямував же літак із нідерландского Маастрихта до Нью-Йорка.



Слідчі органи не знайшли зв’язку цього випадку із аналогічним інцидентом в США.



Що передувало: 20 лютого в американському міста Брумфілд, штат Колорадо на приватні житлові будинки впали уламки двигуна літака Boeing 777.