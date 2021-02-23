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США не залишать без відповіді атаку російський хакерів
|Суспільство | 22-02-2021, 02:06
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|США відреагують на наймасштабнішу кібератаку на корпоративні та урядові агентства SolarWinds, за якою стоять російські хакери.
Джерело: радник Білого дому із національної безпеки Джейк Салліван в ефірі телеканалу CBS News
Пряма мова: "Ми доручили розвідувальній спільноті оцінити ситуацію, щоб уточнити, як саме відбулась ця хакерська атака, який розмір збитків, масштаб вторгнення.
Пройдуть неділі, а не місяці, перед тим ми як підготуємо відповіді. Ця відповідь буде поєднувати видимі і невидимі інструменти. І це будуть не просто санкції, тому що реакція на такі дії, вимагає повного набору інструментів, і це те, що адміністрація буде робити".
Деталі: Окрім того, додав радник, що "США попіклуються про те, щоб Росія зрозуміла, де Штати проводять лінію в цій сфері діяльності".
Нагадаємо:
У грудні минулого року американські високопосадовці звинуватили хакерів із російських спецслужб у кібератаці, у Кремлі ж такі звинувачення відкинули.
Відомо, що вторгнення відбулось ще в березні, коли хакери вбудували шкідливий код в оновлення програмного забезпечення SolarWinds, що використовується урядом і тисячами компаній та організацій у США.
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