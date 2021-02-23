Біля Світлодарська по позиціях ЗСУ працювали снайпери – ООС Суспільство | 22-02-2021, 09:18 0 132 21 лютого російські окупанти один раз порушили режим припинення вогню.



Джерело: повідомлення штабу ООС



Дослівно: "В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ", поблизу населеного пункту Світлодарськ російсько-окупаційні війська здійснили кілька прицільних пострілів в бік українських позицій зі снайперської зброї".



Деталі: Про дії бойовиків повідомлено представників ОБСЄ через Українську сторону Спільного центру контролю та координації питань припинення вогню та стабілізації лінії розмежування сторін.



Бойових втрат серед наших захисників немає.



Від початку поточної доби, 22 лютого, порушень з боку російсько-окупаційних військ не зафіксовано.