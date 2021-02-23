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| Газета №35 (55) / 2014
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Справляння земельного податку для фізичних осіб
|Суспільство | 22-02-2021, 10:34
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Головне управління ДПС у Львівській області повідомляє, що земельний податок за 2020 рік у 2021 році мають сплачувати власники земельних ділянок, земельних часток (паїв) та постійні землекористувачі – фізичні особи.
Органами місцевого самоврядування самостійно встановлюють ставки плати за землю та щодо земельного податку, відповідній території. Відповідні рішення є доступними на сайті Державної податкової служби України.
Від сплати земельного податку звільняються:
· особи з інвалідністю першої і другої групи;
· фізичні особи, які виховують трьох і більше дітей віком до 18 років;
· пенсіонери (за віком);
· ветерани війни та особи, на яких поширюється дія Закону України від 22 жовтня 1993 року № 3551-XII «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту»;
· фізичні особи, визнані законом особами, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи.
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