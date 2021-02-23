Справляння земельного податку для фізичних осіб Суспільство | 22-02-2021, 10:34 0 106



Головне управління ДПС у Львівській області повідомляє, що земельний податок за 2020 рік у 2021 році мають сплачувати власники земельних ділянок, земельних часток (паїв) та постійні землекористувачі – фізичні особи.



Органами місцевого самоврядування самостійно встановлюють ставки плати за землю та щодо земельного податку, відповідній території. Відповідні рішення є доступними на сайті Державної податкової служби України.



Від сплати земельного податку звільняються:



· особи з інвалідністю першої і другої групи;



· фізичні особи, які виховують трьох і більше дітей віком до 18 років;



· пенсіонери (за віком);



· ветерани війни та особи, на яких поширюється дія Закону України від 22 жовтня 1993 року № 3551-XII «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту»;



· фізичні особи, визнані законом особами, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи.





