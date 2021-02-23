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ДО УВАГИ ПЛАТНИКІВ ПОДАТКІВ

Суспільство | 22-02-2021, 12:03Коментарів: 0 0 Переглядів: 116 116    

Головне управління ДПС у Львівській області у зв’язку з набранням чинності Закону України від 04 грудня 2020 року № 1072-IX “Про внесення змін до Податкового кодексу України та інших законів України щодо соціальної підтримки платників податків на період здійснення обмежувальних протиепідемічних заходів, запроваджених з метою запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2” (далі – Закон № 1072) повідомляє, що підлягають списанню несплачені суми недоїмки станом на 01 грудня 2020 року суб’єктам господарської діяльності які зареєстровані як фізичні особи – підприємці, мають заборгованість з єдиного внеску та не здійснюють діяльності.
Законом № 1072 викладено в новій редакції пункт 9 15 розділу VIII “Прикінцеві та перехідні положення” Закону України від 08 липня 2010 року № 2464-VI «Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування» із змінами та доповненнями (далі – Закон № 2464), а саме, пунктом 9 15 визначено, що несплачені суми єдиного внеску станом на 1 грудня 2020 року, нараховані платникам єдиного внеску – фізичним особам – підприємцям (крім фізичних осіб - підприємців, які обрали спрощену систему оподаткування) та осіб, які займаються незалежною професійною діяльністю, за період з 1 січня 2017 року до 1 грудня 2020 року, а також штрафи та пеня, нараховані на ці суми недоїмки підлягають списанню, у разі якщо такими платниками не отримано дохід (прибуток) від їх діяльності, що підлягає оподаткуванню податком на доходи фізичних осіб.
Списання сум проводиться на підставі поданої заяви платника податків. Граничний термін подання заяви на списання заборгованості з єдиного внеску - до 1 березня 2021 року.

З повагою ГУ ДПС у Львівській області
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