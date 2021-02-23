Удосконалюємо бойову складову. На Сумщині прикордонники провели навчальні стрільби Суспільство | 22-02-2021, 12:40 0 135 ВІДЕО:https://www.youtube.com/watch?v=Sx5EVsd5o1w&feature=youtu.be







Підрозділи Сумського прикордонного загону продовжують вдосконалювати свою бойову майстерність та нарощувати військову складову. Найбільша увага приділяється практичній складовій.



Днями в рамках проведення зборової підготовки одного з підрозділів загону на полігоні під Сумами було проведено навчальні стрільби.



Охоронці кордону вдосконалювали навички стрільби з групової та стрілецької зброї. Також під час заходу прикордонники здійснили марш на бронетехніці.



З поставленими завданнями бійці справились та показали високий рівень підготовки.



