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Удосконалюємо бойову складову. На Сумщині прикордонники провели навчальні стрільби
|Суспільство | 22-02-2021, 12:40
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|ВІДЕО:https://www.youtube.com/watch?v=Sx5EVsd5o1w&feature=youtu.be
Підрозділи Сумського прикордонного загону продовжують вдосконалювати свою бойову майстерність та нарощувати військову складову. Найбільша увага приділяється практичній складовій.
Днями в рамках проведення зборової підготовки одного з підрозділів загону на полігоні під Сумами було проведено навчальні стрільби.
Охоронці кордону вдосконалювали навички стрільби з групової та стрілецької зброї. Також під час заходу прикордонники здійснили марш на бронетехніці.
З поставленими завданнями бійці справились та показали високий рівень підготовки.
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