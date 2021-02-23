Наркоторговець з Миколаєва проведе 6 років за ґратами Суспільство | 22-02-2021, 17:05 0 82



Закінчено судовий розгляд у кримінальному провадженні щодо 32-річного мешканця Миколаєва, якого обвинувачували у незаконному виготовлені та зберігання з метою збуту психотропних речовин у великих розмірах, придбанні та зберіганні наркотичного засобу, а також посіві та вирощуванні конопель (ч. 2 ст. 307, ч. 1 ст.309, ч. 1 ст.310 КК України).



Встановлено, що чоловік у власному будинку незаконно виготовляв амфетамін з метою збуту у великих розмірах.



Суд підтримав обґрунтовану позицію прокурорів Золочівської місцевої прокуратури, визнав обвинуваченого винним та призначив покарання – 6 років позбавлення волі з конфіскацією майна.







Пресслужба Львівської обласної прокуратури