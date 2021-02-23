Надходження акцизу - під контролем ОТГ Суспільство | 22-02-2021, 17:13 0 102



Працівниками управління контролю за підакцизними товарами ГУ ДПС у Львівській області у с. Солонка на вул. Центральній зафіксовано продаж підприємцем немаркованих алкогольних напоїв та відсутність відповідної ліцензії.



Така «діяльність» підприємця ще буде проаналізована контролюючим органом, але вже сьогодні зрозуміло, що значні суми ним в бюджет не сплачувалися, а алкогольні напої без акцизної марки мають сумнівне походження.



Загальна сума штрафних санкцій за актом перевірки сягає 170 тис гривень.



Органами податкової служби проводиться робота щодо залучення територіальних громад до контролю за придбанням суб’єктами господарювання ліцензій на роздрібний продаж підакцизних товарів, адже цей податок повністю залишається у розпорядженні громади.



Кожен громадянин може стати своєрідним контролером – він повинен вимагати у продавця чек. Це гарантія поступлення податків в бюджет, а отже повернення їх Вам у вигляді соціальних гарантій. Це запорука захисту ваших прав як споживача у разі придбання недоброякісної продукції.



Так, значна частина виявленого немаркованого алкоголю – це вишукані і дорогі напої, і їх споживачі не могли не бачити відсутність акцизної марки, а отже свідомо чи ні, та допомагали підприємцю вчиняти правопорушення.



Лише спільними зусиллями небайдужих громадян, територіальних громад, засобів масової інформації та контролюючих органів можна навести лад та реалізувати один з основних принципів системи оподаткування – загальність сплати податків.





