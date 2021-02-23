Декларування 2021: Розширено перелік витрат для отримання податкової знижки Суспільство | 22-02-2021, 17:26 0 129



Західне міжрегіональне управління ДПС по роботі з великими платниками податків інформує, що внесеними у 2020 році змінами до Податкового кодексу України від 2 грудня 2010 року № 2755-VI (далі – ПКУ) розширено перелік витрат з метою отримання податкової знижки. Так, до витрат платника податків, понесених з метою запобігання поширенню на території України коронавірусної хвороби COVID-19, включається сума коштів або вартість товарів, яка добровільно перерахована (передана) як благодійність відповідним організаціям та/або органам виконавчої влади, закладам охорони здоров'я, тощо.

Нагадаємо, скористатись правом на податкову знижку також можуть платники, які протягом 2020 року:

– сплачували проценти за іпотечним кредитом;

– перераховували благодійні внески неприбутковим організаціям;

– сплачували кошти за навчання себе або своїх дітей;

– страхували себе та свою родину;

– сплачували кошти за переобладнання транспортного засобу на альтернативні види палива;

– здійснювали оплату допоміжних репродуктивних технологій та оплату вартості державних послуг при усиновленні дитини, включаючи сплату державного мита;

– сплачували кошти на будівництво (придбання) доступного житла, у тому числі на погашення пільгового іпотечного кредиту;

- сплачували кошти за оренду житла громадяни, які мають статус внутрішньо переміщеної особи.

Звертаємо увагу, якщо платник податку до кінця податкового року, наступного за звітним не скористався правом на податкову знижку, таке право на наступні роки не переноситься.

Детальна інформація щодо кампанії «Декларування – 2021» за посиланням

https://tax.gov.ua/deklaratsiyna-kampaniya-2021/



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