На Донбасі – ще один загиблий і один поранений за ранок Суспільство | 23-02-2021, 09:51 0 89 22 лютого в районі проведення операції Об’єднаних сил вбили одного українського бійця і поранили двох, а з початку доби 23 лютого ще один боєць ОС загинув і один зазнав поранень.





Джерело: командування Операції Об’єднаних сил у зведенні за ранок 23 лютого і українська делегація у ТКГ



Деталі: Протягом минулої доби, 22 лютого, в районі проведення операції Об’єднаних сил було зафіксовано 11 порушень режиму припинення вогню.



У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід", поблизу населеного пункту Авдіївка збройні формування Російської Федерації відкривали вогонь в бік українських позицій з гранатометів різних систем та стрілецької зброї.



Внаслідок ворожих обстрілів один військовослужбовець загинув, ще один воїн отримав осколкові поранення.



Неподалік Водяного, що на Приазов’ї, російсько-окупаційні війська вели прицільний вогонь з мінометів 82-го калібру, гранатометів різних систем, а також великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.



На цьому ж напрямку ворог здійснив дистанційне мінування місцевості в напрямку українських позицій за допомогою ПОМ-2, використавши близько двох десятків мін.



У передмісті Мар’їнки противник відкривав неприцільний вогонь з ручного протитанкового гранатомета, а біля Первомайського – зі стрілецької зброї.



У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ", бойовики вели прицільний вогонь по українських позиціях з автоматичних станкових гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї поблизу Південного.



Внаслідок обстрілу отримав поранення один військовослужбовець зі складу Об’єднаних сил. Воїну оперативно надано медичну допомогу та доправлено до лікувального закладу.



Від початку поточної доби, 23 лютого, було зафіксовано 3 порушення режиму припинення вогню.



У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ", неподалік населеного пункту Зайцеве, російсько-окупаційні війська здійснили обстріл українських позицій з мінометів 82-го калібру та станкових протитанкових гранатометів.



Внаслідок обстрілу один військовослужбовець загинув, ще один воїн – отримав осколкові поранення.



Українська делегація у Тристоронній контактній групі повідомляє, що близько 7 ранку на напрямку Світлодарськ у результаті обстрілу противником українських позицій загинув один та був поранений ще один військовослужбовець ЗСУ.



У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" поблизу Красногорівки бойовики відкривали вогонь із мінометів 120-го калібру, а в передмісті Авдіївки – зі станкових протитанкових гранатометів.



На обстріли противника українські воїни давали вогонь у відповідь.



Про факти порушення режиму припинення вогню через Українську сторону СЦКК повідомлено представників ОБСЄ.



Нагадаємо: Ситуація на Донбасі загострилася в останній тижні, українське військо несе регулярні втрати після близько півроку відносного перемир'я.



22 лютого, попри чергову втрату в зоні ООС, головнокомандувач Збройних сил України Руслан Хомчак запевняв, що ситуація контрольована, триває 211-та доба режиму повного та всеосяжного режиму припинення вогню, хоча "на окремих ділянках лінії розмежування провокаційні обстріли трапляються".