За отримання «хабара» судитимуть колишнього голову РДА на Львівщині Суспільство | 23-02-2021, 10:10 0 100

Львівською обласною прокуратурою до суду скеровано обвинувальний акт щодо голови однієї з РДА Львівщини, якого обвинувачують в отриманні неправомірної вигоди за вчинення дій з використанням свого службового становища (ч.3 ст.368 КК України).



Як ми писали раніше (https://lviv.gp.gov.ua/ua/news.html?_m=publications&_t=rec&id=283252), посадовець на початку листопада минулого року одержав від львів’янина неправомірну вигоду у вигляді карток на дизельне пальне на 1000 л вартістю понад 21 тис грн. Натомість він мав посприяти у вирішенні питання щодо зміни цільового призначення земельної ділянки під будівництво автозаправної станції та комплексу придорожнього сервісу.



Досудове розслідування здійснювали слідчі СУ ГУ НП у Львівській області.



Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 5 до 10 років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до 3 років, з конфіскацією майна.



Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.



Пресслужба Львівської обласної прокуратури