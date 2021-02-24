УВАГА ТЕЛЕФОННІ АФЕРИСТИ! Суспільство | 23-02-2021, 10:42 0 93

До уваги платників податків, які знаходяться на обліку в Західному міжрегіональному управлінні ДПС по роботі з великими платниками податків!

Днями зафіксовано діяльність шахраїв – аферистів, які злочинним шляхом намагаються заволодіти коштами платників податків.

Зокрема, такі особи здійснюють телефонні дзвінки суб’єктам господарювання та за грошову винагороду пропонують вирішити питання уникнення проведення податкової перевірки.

Закликаємо всіх бути обережними та не піддаватись на провокації з боку шахраїв.

У випадку отримання таких дзвінків, просимо інформувати відповідні правоохоронні органи.

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