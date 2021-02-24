ВПРОДОВЖ ДОБИ СЕМЕРО ІНОЗЕМЦІВ ПРОПОНУВАЛИ ПРИКОРДОННИКАМ МУКАЧІВСЬКОГО ЗАГОНУ ХАБАРІ Суспільство | 23-02-2021, 10:44 0 105

Впродовж минулої доби прикордонникам Мукачівського загону семеро іноземців пропонували грошові винагороди на загальну суму 2000 форинтів, 900 гривень та 60 євро. Шестеро з іноземців, перетинаючи кордон у різних пунктах пропуску, мали намір в’їхати до України без дотримання заходів спрямованих на запобігання виникнення і поширення коронавірусної інфекції. Ще один іноземець, громадянин Угорщини, перевищив термін перебування в Україні.



Загалом від початку лютого, військовослужбовці Мукачівського загону, вкотре демонструючи нульову толерантність до корупційних проявів, 17 разів відмовились від неправомірних винагород, сума яких склала - 18 тисяч форинтів, 2 тисячі гривень та 60 євро.



Здебільшого подорожуючі пропонують хабарі за можливість уникнути самоізоляції або ж в’їзду на територію України без поліса страхування витрат, пов'язаних з лікуванням COVID-19 та обсервацією.



В усіх випадках прикордонні наряди на незаконні пропозиції відповідали категоричною відмовою та повідомили про спроби підкупу керівництву. З метою з’ясування обставин та прийняття правового рішення щодо ознак злочину, передбаченого статтю 369 ККУ "Пропозиція, обіцянка або надання неправомірної вигоди службовій особі", прикордонники інформували про зазначені факти співробітників Нацполіції.







Прес-служба Мукачівського прикордонного загону