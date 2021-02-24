|
| ТОП-100 найвпливовіших осіб Львівщини 2017 рік
|
|
переглянути
| Газета №35 (55) / 2014
|
|
переглянути
|
|
ціна на тканинні ролети Декор плюс
веб магазин Декор плюс
|
|
|
До уваги платників!
|Суспільство | 23-02-2021, 10:50
| 0 141
|
Головне управління ДПС у Львівській області повідомляє, що змінено відповідальність платників податків за порушення правил сплати (перерахування) грошового зобов’язання.
Зокрема, у разі якщо платник податків не сплачує узгоджену суму грошового зобов'язання (крім грошового зобов'язання у вигляді штрафних (фінансових) санкцій, а також пені, застосованої до платника протягом строків, визначених Податковим кодексом, такий платник податків притягується до відповідальності у вигляді штрафу в таких розмірах:
- при затримці до 30 календарних днів включно, наступних за останнім днем строку сплати суми грошового зобов'язання, - у розмірі 5 відсотків погашеної суми податкового боргу (раніше було 10 відсотків);
- при затримці більше 30 календарних днів, наступних за останнім днем строку сплати суми грошового зобов'язання, - у розмірі 10 відсотків погашеної суми податкового боргу (раніше було 20 відсотків).
Якщо вищезазначені діяння вчинені умисно, на платника податків накладається штраф в розмірі 25 відсотків від суми несплаченого (несвоєчасно сплаченого) грошового зобов'язання.
Детальніше за посиланням:
https://lv.tax.gov.ua./media-ark/news-ark/454107.html
|
|