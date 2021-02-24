Спілкуйтеся з податковими органами дистанційно Суспільство | 23-02-2021, 12:30 0 107



Як повідомили в Головному управлінні ДПС у Львівській області, з метою профілактики, запобігання поширення та мінімізації інфікування коронавірусом працівників, які здійснюють обслуговування платників у центрах обслуговування платників, та належного обслуговування платників, встановлено час прийому відвідувачів ЦОП з питань надання адміністративних послуг, приймання звітності та надання інших послуг: у робочі дні з 08 год. 00 хв. до 17 год. 00 хв. (у п’ятницю – до 15 год. 45 хв.), а також визначено пріоритетні години прийому громадянам похилого віку та осіб з інвалідністю з 10 год. 00 хв. до 12 год. 00 хвилин.



Для інформаційної підтримки та допомоги платникам податків щодо стану обробки податкової звітності, реєстрації податкових накладних та функціонування електронних сервісів функціонує Контакт-центр ДПС, в який можна звернутися за номером тел. 0 800 501 007 з стаціонарного безкоштовно.



З переліком адміністративних послуг, що надаються Головним управлінням ДПС у Львівській області та інформаційними картками адміністративних послуг, можна ознайомитись на субсайті Територіальних органів ДПС у Львівській області» у розділі «Адміністративні послуги» (lv.tax.gov.ua). Таких центрів на Львівщині функціонує 24. В них платникам податків надаються інформаційні, консультаційні та адміністративні послуги, здійснюється приймання звітності та вхідної кореспонденції.



Одночасно закликаємо спілкуватися з податковою службою дистанційно за допомогою електронних сервісів: «InfoTAX» та Електронного кабінету (cabinet.tax.gov.ua).