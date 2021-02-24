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Представники МОМ передали прикордонникам медичне обладнання для КПВВ на Донбасі

Суспільство | 23-02-2021, 16:49Коментарів: 0 0 Переглядів: 135 135    


П'ять контрольних пунктів в'їзду-виїзду (КПВВ) на лінії розмежування отримають медичне обладнання від Міжнародної організації з міграції, Агентства ООН з питань міграції, за фінансування від Уряду Японії. Щоб забезпечити співробітників КПВВ усім необхідним для реагування на надзвичайні ситуації, загрози життю людей, представники Міжнародної організації з міграції (далі – МОМ) передадуть Державній прикордонній службі України 5 дефібриляторів, 25 комплектів для реанімації, 25 безконтактних термометрів і 5 цифрових тонометрів загальною вартістю 51 тис. доларів США.

Сьогодні, 23 лютого 2021 року, обладнання було передано Краматорському та Луганському прикордонним загонам. А за кілька днів обладнання отримають прикордонники у Маріуполі.

У рамках проєкту сучасне обладнання, згідно з визначеними потребами, також отримають медичні заклади Донеччини та Луганщини, що забезпечують надання первинної медико-санітарної допомоги постраждалому від конфлікту населенню та особам, які перетинають лінію розмежування.

Допомога, яка надається у співпраці з Державною прикордонною службою та обласними адміністраціями, — частина програми МОМ в Україні щодо реагування на COVID-19. «Як і до пандемії, так і під час неї зусилля МОМ спрямовані на безперервне забезпечення гуманного та організованого пересування людей через лінію розмежування та задоволення нагальних потреб постраждалого від конфлікту населення», — зазначив Голова Представництва МОМ в Україні Ан Нгуєн.

Посол Японії в Україні Такаші Кураї зазначив, що Японія надає велике значення допомозі жителям Донецької та Луганської областей та з 2014 року бере активну участь у проєктах, що реалізуються МОМ та іншими агентствами ООН. «Серед проєктів, які підтримує Японія на тлі пандемії COVID-19, ми передаємо медичне обладнання для місцевих лікарень та КПВВ уздовж лінії розмежування. Ми обрали таке важливе і необхідне обладнання, яке буде мати вирішальну роль у забезпеченні здоров'я населення у регіонах», — сказав посол Такаші Кураї. «Японія займає тверду позицію підтримки суверенітету, незалежності й територіальної цілісності України та обов'язково буде дотримуватися цього курсу і співпрацювати з Україною», — додав він.

Голова Держприкордонслужби України Сергій Дейнеко відмітив, що прикордонники щодня забезпечують пропуск громадян через лінію розмежування надаючи їм необхідну допомогу. «У 2020 році військовослужбовці ДПСУ в контрольних пунктах в’їзду-виїзду здійснили оформлення майже 3 мільйонів осіб. І ми вдячні міжнародним партнерам за постійну відчутну підтримку України та українських громадян, особливо тих, хто вимушений долати шлях перетинаючи лінію розмежування з ОРДЛО. Отримане медичне обладнання покращить умови забезпечення КПВВ для надання допомоги людям, які її потребуватимуть», — сказав Голова ДПСУ. Він додав, що раніше в рамках проєкту для запобігання поширенню COVID-19 прикордонники також отримували вкрай необхідні засоби індивідуального захисту та дезінфектори.

За даними Управління ООН з координації гуманітарних справ (УКГС ООН), медичні потреби входять до трійки основних причин, через які люди перетинають лінію розмежування.




Додаткова інформація:

Проєкт «Гуманітарна та соціально-економічна підтримка ВПО та постраждалого від конфлікту населення уздовж лінії розмежування на сході України», що впроваджується МОМ за фінансування Уряду Японії, розпочався у березні 2020 року та триватиме до березня 2021 року. Проєкт підтримує зусилля Уряду України щодо надання соціально-економічної підтримки внутрішньо переміщеним особам (ВПО) та постраждалому від конфлікту населенню поблизу лінії розмежування. Крім цього, проєкт має на меті підвищити рівень інформованості серед відповідних груп населення про ризики торгівлі людьми та експлуатації, а також покращити медичну інфраструктуру закладів охорони здоров’я поблизу лінії розмежування та на контрольних пунктах в’їзду-виїзду.
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