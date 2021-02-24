Підозрюваний у зґвалтуванні Депардьє відкидає звинувачення Суспільство | 24-02-2021, 01:27 0 17 Французький актор Жерар Депардьє перебуває під слідством за звинуваченнями в зґвалтуванні актриси у себе вдома три роки тому.



Джерело: The Guardian, ВВС



Деталі: Адвокат Депардьє Ерве Теміме заявив, що його підзахисний, який знаходиться на волі, але під наглядом суду, "повністю відкидає звинувачення".



Первинне розслідування звинувачень у зґвалтуванні 72-річним актором було скасоване у 2019 році через відсутність доказів. Минулого літа його відновили, що призвело до кримінальних звинувачень, поданих у грудні.



Французькому акторові Жерару Депардьє було пред'явлене звинувачення у зґвалтуванні та сексуальному насиллі, здійсненому начебто у 2018 році проти 20-річної акторки.



Остання звинувачує Депардьє в тому, що він зґвалтував та напав на неї у своєму будинку в Парижі у серпні 2018 року. Депардьє нібито є другом сім'ї жінки.



Її адвокат Елоді Туеййон-Хібон зазначив, що його клієнтка сподівається на збереження приватності у цій справі.