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Підозрюваний у зґвалтуванні Депардьє відкидає звинувачення
|Суспільство | 24-02-2021, 01:27
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|Французький актор Жерар Депардьє перебуває під слідством за звинуваченнями в зґвалтуванні актриси у себе вдома три роки тому.
Джерело: The Guardian, ВВС
Деталі: Адвокат Депардьє Ерве Теміме заявив, що його підзахисний, який знаходиться на волі, але під наглядом суду, "повністю відкидає звинувачення".
Первинне розслідування звинувачень у зґвалтуванні 72-річним актором було скасоване у 2019 році через відсутність доказів. Минулого літа його відновили, що призвело до кримінальних звинувачень, поданих у грудні.
Французькому акторові Жерару Депардьє було пред'явлене звинувачення у зґвалтуванні та сексуальному насиллі, здійсненому начебто у 2018 році проти 20-річної акторки.
Остання звинувачує Депардьє в тому, що він зґвалтував та напав на неї у своєму будинку в Парижі у серпні 2018 року. Депардьє нібито є другом сім'ї жінки.
Її адвокат Елоді Туеййон-Хібон зазначив, що його клієнтка сподівається на збереження приватності у цій справі.
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