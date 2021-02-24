На Донбасі знову працюють ворожі снайпери: поранено українського бійця Суспільство | 24-02-2021, 01:34 0 10 У зоні бойових дій на Донбасі, неподалік населеного пункту Піски, 23 лютого поранили ще одного бійця Збройних сил України.





Джерело: Пресслужба оперативно-тактичного угруповання "Схід" у Facebook



Деталі: Біля населеного пункту Піски, що в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" збройні формування РФ вкотре порушили режим припинення вогню та здійснили обстріл позицій українських захисників.



Внаслідок ворожого снайперського вогню один український військовослужбовець отримав поранення.



Воїна оперативно доправили до лікувального закладу, де йому надають необхідну медичну допомогу. На місці події працює керівний склад військової частини та робоча група військової служби правопорядку.



Про дії збройних формувань Російської Федерації та її найманців повідомлено представників ОБСЄ через Українську сторону Спільного центру контролю та координації питань припинення вогню та стабілізації лінії розмежування сторін.



Передісторія:



22 лютого в районі проведення операції Об’єднаних сил вбили одного українського бійця і поранили двох, а з початку доби 23 лютого ще один боєць ОС загинув і один зазнав поранень.

Про роботу ворожих снайперів на Донбасі у лютому вже неодноразово повідомлялось.

