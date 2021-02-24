На Донбасі бойовики 20 разів обстріляли позиції ЗСУ Суспільство | 24-02-2021, 08:46 0 151 За добу 23 лютого в районі проведення операції Об’єднаних сил було зафіксовано 20 порушень режиму припинення вогню.



Джерело: Штаб ООС у Facebook



Деталі: Поблизу населеного пункту Зайцеве збройні формування Російської Федерації відкривали вогонь в бік українських позицій з мінометів 82-го калібру та гранатометів різних систем. Внаслідок ворожих обстрілів один військовослужбовець загинув, ще один – отримав поранення.



Неподалік Красногорівки противник вів вогонь з мінометів 120-го калібру та станкових протитанкових гранатометів, а біля ПІСКІВ – з великокаліберних кулеметів, стрілецької та снайперської зброї. Внаслідок обстрілу отримав вогнепальне поранення один український захисник.



З гранатометів різних систем та великокаліберних кулеметів російсько-окупаційні війська відкривали вогонь неподалік Шумів, а біля Причепилівки та Катеринівки – ще й зі стрілецької зброї.



В районі населених пунктів Авдіївка, Луганське, Золоте-4 та Миронівський противник здійснив по кілька пострілів зі станкових протитанкових гранатометів, а неподалік Гнутового – з автоматичних станкових гранатометів. Поблизу Павлополя і Новоселівки Другої ворог відкривав вогонь з ручних протитанкових гранатометів.



На обстріли противника українські воїни давали адекватну відповідь. Про факти порушення режиму припинення вогню через Українську сторону СЦКК повідомлено представників ОБСЄ.



Від початку поточної доби, 24 лютого, обстановка в районі проведення операції Об’єднаних сил контрольована українськими воїнами, порушень з боку російсько-окупаційних військ не зафіксовано.



Передісторія:



22 лютого в районі проведення операції Об’єднаних сил вбили одного українського бійця і поранили двох, а з початку доби 23 лютого ще один боєць ОС загинув і один зазнав поранень.

Про роботу ворожих снайперів на Донбасі у лютому вже неодноразово повідомлялось.

У зоні бойових дій на Донбасі, неподалік населеного пункту Піски, 23 лютого поранили ще одного бійця Збройних сил України.