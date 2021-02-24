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Встигніть до 1 березня подати заяву на списання заборгованості з єдиного внеску
|Суспільство | 24-02-2021, 10:47
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Головне управління ДПС у Львівській області нагадує, що 1 березня 2021 року спливає термін подання платниками податків заяви на списання заборгованості з єдиного внеску.
Несплачені суми єдиного внеску станом на 01 грудня 2020 року, нараховані платникам єдиного внеску – фізичним особам – підприємцям (крім фізичних осіб - підприємців, які обрали спрощену систему оподаткування) та осіб, які займаються незалежною професійною діяльністю, за період з 01 січня 2017 року до 01 грудня 2020 року, а також штрафи та пеня, нараховані на ці суми недоїмки підлягають списанню, у разі якщо такими платниками не отримано дохід (прибуток) від їх діяльності, що підлягає оподаткуванню податком на доходи фізичних осіб.
Необхідними умовами списання сум заборгованості з єдиного внеску є: подання до 01 березня 2021 року державному реєстратору заяви про припинення державної реєстрації, якщо такі заяви не були подані раніше а також подання до органу ДПС звітності за 2017 – 2021 роки.
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