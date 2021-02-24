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Наш шлях до перемоги – це боротьба. Крим – це Україна!
|Суспільство | 24-02-2021, 10:54
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|ВІДЕО: https://www.youtube.com/watch?v=Z5Kw_XOejzA
26 лютого в Україні відзначатимуть День спротиву окупації Автономної Республіки Крим та міста Севастополя.
Як зазначив Голова Державної прикордонної служби України Сергій Дейнеко, КПВВ завжди відкриті для тих, хто стикнувся з російською агресією, а прикордонники у будь-який момент готові стати на їх захист.
Також він відмітив, що адмінмежу з тимчасово окупованим Кримом щорічно перетинало понад 2,5 млн громадян. Але у 2020 році, через пандемію, цей показник скоротився.
«Ми робимо все належне, щоб кримчани могли швидко і комфортно перетинати адмінмежу з окупованою територією», - наголосив Голова Держприкордонслужби.
«Єдиний спосіб зупинити агресію Росії – це продовжувати супротив. Наш шлях до перемоги – це боротьба», - відмітив Сергій Дейнеко.
Варто нагадати, що 26 лютого 2014 року в місті Сімферополі відбувся мітинг на підтримку територіальної цілісності України. Щоб вшанувати цю дату, підтримати мужність та героїзм громадян України, які проживають на тимчасово окупованій території – в Автономній Республіці Крим та місті Севастополі, Офіс Президента України, Представництво Президента України в АРК, Мінреінтеграції, Мінкультури та інформполітики України та телеканал ДОМ організували телемарафон до Дня спротиву окупації Автономної Республіки Крим та м. Севастополя. До марафону планують залучити широку громадськість, у тому числі кримців, представників влади, експертів.
Крим – це Україна!
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