На «хабарі» затримали одного з керівників управління капітального будівництва ЛОДА Суспільство | 24-02-2021, 14:35 0 80

За процесуального керівництва Львівської обласної прокуратури задокументовано факт вимагання та отримання неправомірної вигоди в.о. заступника начальника управління капітального будівництва ЛОДА (ч.3 ст.368 КК України).



Встановлено, що чиновник вимагав та одержав від представника будівельно-торгової фірми неправомірну вигоду в розмірі 365 тис грн - «відкат», за раніше укладений між УКБ ЛОДА та приватним підприємством договір про закупівлю робіт за державні кошти. Йдеться про будівництво амбулаторії монопрактики в одному з районів Львівської області.



Аби приховати отримання неправомірної вигоди, службовець залучив приватного підприємця: той видавав фіктивні рахунки-фактури про оплату на своє ім’я від імені приватного підприємства на суму 365 тис грн нібито за купівлю запчастин.



Фігуранта затримано у порядку ст.208 КПК України під час отримання коштів, предмет неправомірної вигоди вилучено.



Під час проведення обшуків за місцем роботи фігуранта та місцем здійснення підприємницької діяльності приватним підприємцем вилучено документацію та мобільні телефони.



Наразі вирішується питання про повідомлення про підозру та звернення до суду з клопотанням про обрання запобіжного заходу.



Заходи з викриття проводилися спільно зі слідчими СУ ГУ НП у Львівській області за оперативного супроводу УСР у Львівській області ДСР НП України.



Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 5 до 10 років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до 3 років, з конфіскацією майна.



Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.



Пресслужба Львівської обласної прокуратури