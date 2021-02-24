Водії та навідники бронемашин пройшли підготовку в Оршанці Суспільство | 24-02-2021, 14:37 0 78

Навчання для водіїв та навідників бронемашин відбулися у Головному центрі підготовки особового складу на Черкащині.



На вступних заняттях досвідчені викладачі ознайомили особовий склад з призначенням, тактико-технічними характеристиками, особливостями експлуатації бронемашин та матеріальною частиною кулеметів.



Згодом розпочалися практичні навчання. Головна мета процесу практичного навчання полягала в набутті членами екіпажу навичок роботи з обладнанням БТР, проведенні монтажу і демонтажу озброєння.



Також приділялася велика увага відпрацюванню взаємодії екіпажу в умовах, максимально наближених до реальних. На засніженому автодромі та на місцевості з ускладненим рельєфом прикордонники впевнено долали природні та штучні перешкоди. Схили, косогори та підйоми – не стали перешкодами для вмілих водіїв бронетранспортерів та бойових броньованих автомобілів «КрАЗ Кугуар».



Водночас на військовому стрільбищі навідники виконували практичні стрільби з місця, влучно вражаючи визначені цілі.



Після завершення підготовки, склавши кваліфікаційні заліки та отримавши відповідні свідоцтва, прикордонники вирушили до місць постійного несення служби.









