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Водії та навідники бронемашин пройшли підготовку в Оршанці
|Суспільство | 24-02-2021, 14:37
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Навчання для водіїв та навідників бронемашин відбулися у Головному центрі підготовки особового складу на Черкащині.
На вступних заняттях досвідчені викладачі ознайомили особовий склад з призначенням, тактико-технічними характеристиками, особливостями експлуатації бронемашин та матеріальною частиною кулеметів.
Згодом розпочалися практичні навчання. Головна мета процесу практичного навчання полягала в набутті членами екіпажу навичок роботи з обладнанням БТР, проведенні монтажу і демонтажу озброєння.
Також приділялася велика увага відпрацюванню взаємодії екіпажу в умовах, максимально наближених до реальних. На засніженому автодромі та на місцевості з ускладненим рельєфом прикордонники впевнено долали природні та штучні перешкоди. Схили, косогори та підйоми – не стали перешкодами для вмілих водіїв бронетранспортерів та бойових броньованих автомобілів «КрАЗ Кугуар».
Водночас на військовому стрільбищі навідники виконували практичні стрільби з місця, влучно вражаючи визначені цілі.
Після завершення підготовки, склавши кваліфікаційні заліки та отримавши відповідні свідоцтва, прикордонники вирушили до місць постійного несення служби.
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