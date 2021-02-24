Ірина Гримак зустрілася з Генеральним консулом Республіки Польща у Львові Елізою Дзвонкєвіч Суспільство | 24-02-2021, 15:40 0 178



Про співпрацю Львівщини з польськими регіонами, реалізацію спільних транскордонних проєктів та налагодження партнерства польських органів місцевого самоврядування з новоствореними територіальними громадами, в тому числі в контексті напрацювання ідей проєктів майбутньої Програми транскордонної співпраці Польща-Білорусь-Україні на 2021-2027 роки йшлося сьогодні, 24 лютого, під час зустрічі голови Львівської обласної ради Ірини Гримак з Генеральним консулом Республіки Польща у Львові Елізою Дзвонкєвіч.



На початку зустрічі Ірина Гримак подякувала за підтримку Польщею територіальної цілісності та суверенітету України, санкцій проти Російської Федерації та євроінтеграційних прагнень України.



«Позиція обласної ради залишається чіткою: Польща є стратегічним партнером України», - зазначила Ірина Гримак.



Також голова обласної ради висловила слова подяки Генеральному консульству за надання гуманітарної допомоги Львівщині для боротьби з коронавірусом.



Еліза Дзвонкєвіч у свою чергу привітала Ірину Гримак з обранням її головою Львівської обласної ради та висловила готовність співпрацювати.



«Нам дуже важливо, щоб Україна була вільною та успішною. Ми відкриті до конструктивної співпраці та готові сприяти в реалізації спільних транскордонних проєктів», - наголосила Еліза Дзвонкєвіч.



Під час зустрічі сторони обговорили питання діяльності та розвитку пунктів пропуску на українсько-польському кордоні та про посилення товарообігу між двома країнами.



«Питання розбудови прикордонної інфраструктури є одним з пріоритетних для нас питань, однак ми добре розуміємо, що це у великій мірі залежить від центральних органів влади. Ми зі свого боку постійно акцентуємо на тому, щоб наші спільні започатковані проєкти були успішно завершені», - наголосила Ірина Гримак.



Також голова комісії з питань євроінтеграції, міжнародного та міжрегіонального співробітництва обласної ради Наталія Галецька поінформувала, що напередодні обласна рада прийняла профільну програму, яка передбачає на цей рік співфінансування 23 проєктів міжнародної технічної допомоги. «Переконана міжнародні проєкти, які втілюються в життя в області, будуть успішно реалізовані», - зауважила Наталія Галецька.



Голова ж обласної ради Ірина Гримак запросила Елізу Дзвонкєвіч взяти участь у V Форумі місцевого розвитку, який має відбутися цього літа у Трускавці, а також запропонувала Генеральному консульству Польщі долучитися до Міжнародного науково-музейницького проєкту «Лев Ґец / Leon Getz: творча особистість в історій та міжкультурних діалогах», присвяченого 125-літтю від дня народження відомого художника, педагога та музейника Лева Ґеца.



За підсумками зустрічі сторони домовилися про спільну роботу в налагодженні партнерства польських органів місцевого самоврядування з новоствореними територіальними громадами Львівщини.