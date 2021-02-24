Про типи програмних РРО Суспільство | 24-02-2021, 15:49 0 85



Головне управління ДПС у Львівській області інформує суб’єктів господарювання, що з метою заповнення розділу 4 «Дані щодо ПРРО» заяви про реєстрацію програмних реєстраторів розрахункових операцій за ф. №1-ПРРО (далі – Заява №1), поняття тип програмного реєстратора розрахункових операцій (далі – ПРРО) означає:



- тип ПРРО «стаціонарний» означає, що такий програмний РРО встановлений на конкретну господарську одиницю та використовується за адресою, зазначеною в реєстраційній Заяві №1;



- тип ПРРО «пересувний» означає, що такий програмний РРО зареєстрований на конкретну господарську одиницю (наприклад автомобіль), але може використовуватися на всій території України на такій господарській одиниці;



- тип ПРРО «каса самообслуговування» означає, що такий програмний РРО встановлений на конкретну господарську одиницю та використовується за адресою, зазначеною в реєстраційній Заяві №1, при цьому його застосування не передбачає залучення касира (наприклад платіжний термінал);



- тип ПРРО «інтернет торгівля» означає, що такий програмний РРО встановлений на конкретну господарську одиницю і використовується за адресою, зазначеною в реєстраційній Заяві №1, та при його застосуванні можливе залучення касира (інтернет-магазин (сайт).



Нагадуємо, що суб’єкти господарювання можуть зареєструвати програмний РРО, скориставшись безкоштовним програмним рішенням, яке розміщено на веб-сайті ДПС України у банері «Програмні РРО».









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