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КОНТРАБАНДИСТУ, ЯКИЙ ДЕЛЬТАПЛАНОМ ПЕРЕМІЩУВАВ ЧЕРЕЗ КОРДОН СИГАРЕТИ, ОГОЛОСИЛИ ПІДОЗРУ
|Суспільство | 24-02-2021, 18:56
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57-річному мешканцю міста Іршава, якого на початку грудня минулого року затримали неподалік від населеного пункту Ільниця Іршавського району Закарпатської області за вчинення кримінального правопорушення передбаченого ст. 334 КК України «Порушення правил міжнародних польотів», оголосили підозру.
Нагадаємо, чоловік разом зі своїм поплічником здійснював польоти дельтапланом з метою переміщення через кордон тютюнових виробів.
Під час невідкладних слідчих дій на місці затримання було виявлено та вилучено записники із чорновими записами, прибори для навігації з прокладеним маршрутом руху через державний кордон і зворотно, радіостанції, флешнакопичувачі, мобільні телефони та планшет.
Досудовим розслідуванням, яке здійснювалось слідчим відділом Управління Служби безпеки України в Закарпатській області, під процесуальним керівництвом Закарпатської обласної прокуратури, встановлено, що підозрюваний перебував за кермом літального апарату під час здійснення протиправної діяльності.
Наразі справу скеровано до суду. Якщо вину закарпатця доведуть, йому загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 5 років.
Прес-служба Мукачівського прикордонного загону
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