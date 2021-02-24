Український кордон має стати зовнішнім кордоном ЄС Суспільство | 24-02-2021, 18:59 0 78





Сьогодні Кабінет Міністрів України своїм розпорядженням вніс зміни до Стратегії інтегрованого управління кордонами на період до 2025 року.



«Зважаючи на європейську та євроатлантичну інтеграцію України ключовим результатом Стратегії є готовність та спроможність до охорони зовнішніх кордонів ЄС в межах державного кордону України, після набуття повноправного членства в ЄС», - таке доповнення внесене в розділ «мета Стратегії».



Також рішенням Уряду у Стратегію додали завданням з планування заходів з відновлення охорони українсько-російської ділянки державного кордону в межах ОРДЛО та забезпечення готовності до охорони цієї ділянки українського кордону. Крім цього, серед завдань з модернізації системи охорони кордону додалося удосконалення інженерно-технічного облаштування державного кордону шляхом прийняття та реалізації відповідних нормативно-правових актів.



Метою внесення змін до Стратегії інтегрованого управління стала необхідність приведення цього документа у відповідність до Стратегії національної безпеки України. Пропозиції щодо змін були схвалені наприкінці минулого року на засіданні Міжвідомчої робочої групи з питань координації інтегрованого управління кордонами за участі європейських експертів.



Нагадаємо, що Стратегія інтегрованого управління кордонами на період до 2025 року – це документ, який передбачає скоординований розвиток та реалізацію функцій суб’єктів інтегрованого управління кордонами як на державному кордоні, так і всередині держави. Його виконання має не лише покращити безпеку на кордоні, а й пришвидшити та полегшити проведення контрольних процедур, забезпечити вільне законне переміщення осіб і товарів з безумовним дотриманням прав людини.