Російські окупанти шість разів порушили режим припинення вогню Суспільство | 25-02-2021, 08:22 0 116 Збройні формування Росії на сході України продовжили здійснювати збройні провокації та шість разів порушили режим припинення вогню.



Джерело: штаб ООС



Дослівно: "Так, зі стрілецької зброї противник вів вогонь неподалік населених пунктів ПІВДЕННЕ і ТАЛАКІВКА. В результаті обстрілу один військовослужбовець Збройних Сил України отримав кульове поранення. Воїну оперативно надано медичну допомогу та доправлено до лікувального закладу.



В передмісті АВДІЇВКИ та неподалік ВОДЯНОГО, що на Приазов’ї, окупанти відкривали вогонь з гранатометів різних систем та стрілецької зброї, а поблизу МАР'ЇНКИ здійснили неприцільні постріли з автоматичних станкових гранатометів.



Неподалік населеного пункту ЧЕРМАЛИК український воїн, який ніс чергування на спостережному посту, затримав військовослужбовця окупаційних військ Російської Федерації, який намагався проникнути на українські позиції. В ході затримання противник наніс нашому воїну легке поранення холодною зброєю. У відповідь солдат застосував штатну зброю та затримав окупанта.



Основною метою дій російсько-окупаційних військ минулої доби залишається провокування ЗСУ на відкриття вогню у відповідь з подальшим звинуваченням у порушенні режиму припинення вогню.



У двох випадках противник обстрілював позиції українських підрозділів одночасно із запитом на тишу начебто через обстріл з боку наших воїнів.



Крім того, в одному випадку зафіксовано хибний запит на тишу з боку збройних формувань Російської Федерації, що свідчить про широке використання противником маніпуляцій та викривлення інформації для досягнення ним власних цілей".



Деталі: Станом на 7:00 25 лютого на Донбасі поки без обстрілів.