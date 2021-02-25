Лелека - не винуватець аварії! Справу щодо резонансного ДТП на Стрийщині скерували до суду Суспільство | 25-02-2021, 09:14 0 83





Стрийською місцевою прокуратурою до суду скеровано обвинувальний акт щодо 44-річного жителя Тернопільської області, якого обвинувачують у порушенні ПДР, що спричинило потерпілим середньої тяжкості тілесні ушкодження, а також смерть ще одного потерпілого (ч.2 ст.286 КК України).



Встановлено, що у липні минулого року на в’їзді в с.Пукеничі (Стрийський район) водій автомобіля «Mercedes-Benz» виїхав на зустрічну смугу, де зіткнувся з автомобілем «Volkswagen».



Тоді ж у ЗМІ активно поширювалася інформація, що «на в’їзді в селище Пукеничі Львівської області лелека ледь не влетіла в лобове скло вантажівки. Водій смикнув кермо і виїхав на зустрічну смугу, де зіткнувся з мікроавтобусом. Обидві машини загорілися».



Проте досудовим розслідуванням було встановлено, що причиною ДТП стала неуважність водія «Mercedes» до зміни дорожньої обстановки і у цього водія була можливість уникнути зіткнення.



Внаслідок ДТП двоє пасажирів «Volkswagen»: 30-річний брат водія та його 25-річний товариш отримали травми середнього ступеня важкості, а 39-річний водій загинув.



Досудове розслідування здійснювали слідчі Стрийського ВП ГУ НП у Львівській області.



Санкція інкримінованої статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 3 до 8 років.



Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.



Пресслужба Львівської обласної прокуратури