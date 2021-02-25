Особливості застосування РРО/ПРРО фізичними особами-підприємцями, що є платниками єдиного податку...

   
MediaStar Logo
   Сьогодні: четвер, 25/02/2021 На сесії запропонували передати функцію надання матеріальної допомоги від депутатів до відповідних управлінь міської ради...>> Мерія має на меті врятувати капелу бандуристів із вадами зору «Карпати», яка зараз перебуває на межі закриття...>> Депутати ЛМР ініціювали присвоєння Євгенові Коновальцю звання Героя України...>> «Будівництво шляхопроводу на вул. Шевченка — вул. Ковча є одним з наших пріоритетів», — Андрій Садовий...>> У львівській мерії відзначають 150-річчя з дня народження Лесі Українки...>> З початку лютого на міську станцію компостування надійшло понад 86 тонн органіки...>> У міському пологовому будинку Львова запрацювало клініко-діагностичне амбулаторне відділення...>> Завтра на площі Ринок відбудеться акція до Всесвітнього дня орфанних захворювань...>> Львівська філармонія запрошує зустріти весну із музикою «львівського Моцарта»...>> Театр Лесі Українки організовує арт-проєкт #ДивоЛеся, присвячений його патронесі...>>
   головна  |  топ  |  влада |  актуально  |  львiв  |  прес-cлужба  |  анонси  |  відеоновини  |  відеотрансляції  |  фотоновини  |  газета  |  про нас
   Пряма моваПряма мова
«Хочемо мати наймодернішу версію електронного квитка для міста Львова», — А. Садовий...
 >>> 
«Незалежність — це день народження кожного українця, побудьте в цей час зі своїми рідними», — мер Львова...
 >>> 
Ігор СМЕШКО: «Аплодисментів нащадків – не буде»...
 >>> 
   ТОП-100 найвпливовіших осіб Львівщини 2017 рік 
ТОП-100 найвпливовіших осіб Львівщини 2017 рік
переглянути
   ВідеоновиниВідеоновиниs
Андрій Москаленко: рішення стосовно Яворова потребує багато часуЖиття Кучми вартує 1 млрд. доларів (ВІДЕО)
 Андрій Москаленко: рішення стосовно Яворова потребує багато часу
 Життя Кучми вартує 1 млрд. доларів (ВІДЕО)
   Газета №35 (55) / 2014 
№35 (55) / 2014

переглянути
   ВідеотрансляціїВідеотрансляції
Андрій Москаленко: рішення стосовно Яворова потребує багато часуВідеотрансляція з Василем Гораном
 Андрій Москаленко: рішення стосовно Яворова потребує багато часу
 Відеотрансляція з Василем Гораном
   КриміналКримінал
Причиною вбивства у Харкові міг стати борг у $100 тисяч...
24-02-2021, 07:59  >>> 
Вбивство у Харкові: поліція затримала підозрюваного...
23-02-2021, 01:35  >>> 
Чоловік відкрив вогонь в лікарні у США: є жертви...
10-02-2021, 07:50  >>> 
   Здоров'яЗдоров
Півторарічний Арсенко потребує термінової допомоги, аби повноцінно жити...
25-02-2021, 09:11  >>> 
Україна 9-а в Європі за кількістю нових випадків COVID-19...
25-02-2021, 08:17  >>> 
Moderna розробила вакцину для боротьби з південноафриканським штамом COVID-19...
25-02-2021, 08:08  >>> 
Купить водосточные системы в Киеве

Особливості застосування РРО/ПРРО фізичними особами-підприємцями, що є платниками єдиного податку

Суспільство | 25-02-2021, 09:14Коментарів: 0 0 Переглядів: 100 100    

Західне міжрегіональне  управління   ДПС по роботі з великими платниками податків нагадує, що з 01 січня 2021 року до 01 січня 2022 року реєстратори розрахункових операцій та/або програмні реєстратори розрахункових операцій не застосовуються платниками єдиного податку другої - четвертої груп (фізичними особами – підприємцями), обсяг доходу яких протягом календарного року не перевищує 220 розмірів мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 01 січня податкового (звітного) року, незалежно від обраного виду діяльності, крім тих, які здійснюють:
реалізацію технічно складних побутових товарів, що підлягають гарантійному ремонту;
реалізацію лікарських засобів, виробів медичного призначення та надання платних послуг у сфері охорони здоров'я;
реалізацію ювелірних та побутових виробів з дорогоцінних металів, дорогоцінного каміння, дорогоцінного каміння органогенного утворення та напівдорогоцінного каміння.
Відповідні  зміни   внесено  Законом  України від 01 грудня 2020 року № 1017-ІХ «Про внесення змін до Податкового кодексу України та інших законів України щодо лібералізації застосування реєстраторів розрахункових операцій платниками єдиного податку та скасування механізму компенсації покупцям (споживачам) за скаргами щодо порушення встановленого порядку проведення розрахункових операцій частини суми застосованих штрафних санкцій».
Разом з тим, у разі перевищення платником єдиного податку другої - четвертої груп (фізичною особою - підприємцем) в календарному році обсягу доходу  220  розмірів мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 01 січня податкового (звітного) року, застосування реєстратора розрахункових операцій та/або програмного реєстратора розрахункових операцій для такого платника єдиного податку є обов'язковим. Застосування реєстратора розрахункових операцій та/або програмного реєстратора розрахункових операцій починається з першого числа першого місяця кварталу, наступного за виникненням такого перевищення, та продовжується в усіх наступних податкових періодах протягом реєстрації суб'єкта господарювання як платника єдиного податку.
Звертаємо увагу, що суб’єкти господарювання, які мають намір використовувати програмні реєстратори розрахункових операцій, можуть ознайомитися з довідковими матеріалами у банері «Програмні РРО» https://tax.gov.ua/baneryi/programni-rro/ або звернутися до столичних  Центрів обслуговування платників для отримання роз’яснень з питань реєстрації та застосування програмних реєстраторів розрахункових операцій.
Спілкуйтесь з Податковою службою дистанційно за допомогою сервісу «InfoTAX»:
https://t.me/infoTAXbot
Підписуйтесь на канали інформування ДПС:
https://t.me/tax_gov_ua
facebook.com/TaxUkraine/
youtube.com/TaxUkraine
   Новини по темі: Суспільство
Зловмиснику - продавцю пального загрожує штраф 1,5 мільйона гривень...
25-02-2021, 13:09  >>> 
Надаєте майно в оренду? Сплатіть податки...
25-02-2021, 13:08  >>> 
ТЦУ: нові правила для сировинних товарів діють з 1 січня 2021 року...
25-02-2021, 09:15  >>> 
Особливості застосування РРО/ПРРО фізичними особами-підприємцями, що є платниками єдиного податку...
25-02-2021, 09:14  >>> 
Лелека - не винуватець аварії! Справу щодо резонансного ДТП на Стрийщині скерували до суду...
25-02-2021, 09:14  >>> 
Як отримати податкову знижку за договорами страхування життя...
25-02-2021, 08:56  >>> 
Російські окупанти шість разів порушили режим припинення вогню...
25-02-2021, 08:22  >>> 
   АктуальноАктуально
Головні новини середи і ночі: свіжі політичні рейтинги, скандали в Харківській міськраді...
25-02-2021, 08:20  >>> 
Головні новини вівторка і ночі: вирок Стерненку, перша вакцина в Україні...
24-02-2021, 08:44  >>> 
Головні новини понеділка і ночі: затримання топ-фігуранта справи Приватбанку, нове відео з Марсу...
23-02-2021, 09:33  >>> 
   ПолітикаПолітика
Німеччина продовжила військову місію в Афганістані...
25-02-2021, 08:19  >>> 
Байден продовжив у США режим надзвичайної ситуації у зв’язку з COVID-19...
25-02-2021, 08:07  >>> 
Нідерланди продовжили комендантську годину, але послаблять інші обмеження...
24-02-2021, 08:55  >>> 
   Діловий світДіловий світ
Справа Приватбанку: суд залишив Яценка під вартою...
25-02-2021, 08:09  >>> 
Україна допомогла доставити на МКС 4 тонни вантажу...
23-02-2021, 09:27  >>> 
“Сім хвилин жаху“: Perseverance надіслав на Землю перше відео та аудіо з Марсу...
23-02-2021, 09:26  >>> 
   СуспільствоСуспільство
Зловмиснику - продавцю пального загрожує штраф 1,5 мільйона гривень...
25-02-2021, 13:09  >>> 
Надаєте майно в оренду? Сплатіть податки...
25-02-2021, 13:08  >>> 
ТЦУ: нові правила для сировинних товарів діють з 1 січня 2021 року...
25-02-2021, 09:15  >>> 
   ВладаВлада
Палата представників США вдруге оголосила імпічмент Трампу...
14-01-2021, 08:22  >>> 
Трамп змінив прокурора Джорджії, де досі невідомі переможці виборів у Конгрес...
06-01-2021, 02:18  >>> 
Зеленський вимагає більше показових "посадок": Брав хабар – сядеш...
17-09-2020, 11:38  >>> 
   КультураКультура
Помер відомий піаніст, володар 23 "Греммі" Чик Коріа...
12-02-2021, 08:37  >>> 
Зеленський призначив стипендії діячам культури: у списку поет Василь Голобородько...
02-02-2021, 01:34  >>> 
Колядники Німеччини збирають гроші для дітей з України...
08-01-2021, 10:45  >>> 

 
   Фоторепортаж

Важливий етап злагодження 80-ї бригади

   Останні новини
13:23 На сесії запропонували передати функцію надання матеріальної допомоги від депутатів до відповідних управлінь міської ради
13:22 Мерія має на меті врятувати капелу бандуристів із вадами зору «Карпати», яка зараз перебуває на межі закриття
13:20 Депутати ЛМР ініціювали присвоєння Євгенові Коновальцю звання Героя України
13:19 «Будівництво шляхопроводу на вул. Шевченка — вул. Ковча є одним з наших пріоритетів», — Андрій Садовий
13:18 У львівській мерії відзначають 150-річчя з дня народження Лесі Українки
13:17 З початку лютого на міську станцію компостування надійшло понад 86 тонн органіки
13:16 У міському пологовому будинку Львова запрацювало клініко-діагностичне амбулаторне відділення
13:16 Завтра на площі Ринок відбудеться акція до Всесвітнього дня орфанних захворювань
13:13 Львівська філармонія запрошує зустріти весну із музикою «львівського Моцарта»
13:11 Театр Лесі Українки організовує арт-проєкт #ДивоЛеся, присвячений його патронесі

   Анонси
Львівська обласна рада проситиме надати капелі «Трембіта» статус національного колективу...
03-02-2021, 15:32  >>> 
Анонс...
29-01-2021, 16:37  >>> 
Майже 1 048 млн. гривень рентної плати надійшло до бюджетів усіх рівнів від платників податків Львівщини...
15-10-2020, 14:15  >>> 
   Вибори 2012Вибори 2012
Новини
Мажоритарні округи
ОВО №115
ОВО №116
ОВО №117
ОВО №118
ОВО №119
ОВО №120 		ОВО №121
ОВО №122
ОВО №123
ОВО №124
ОВО №125
ОВО №126
Багатомандатний округ
   головна  |  топ  |  влада |  актуально  |  львiв  |  прес-cлужба  |  анонси  |  відеоновини  |  відеотрансляції  |  фотоновини  |  газета  |  про нас
Інтернет-видання Захід.NET Новини західної України Газета Ратуша pressclub.lviv.ua yurholding.com
   © 2008-2012 Медіастар
   Передрук матеріалів тільки за наявністю
   гіперпосилання на www.mediastar.net.ua
Яндекс цитирования