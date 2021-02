ТЦУ: нові правила для сировинних товарів діють з 1 січня 2021 року Суспільство | 25-02-2021, 09:15 0 125

Західне міжрегіональне управління ДПС по роботі з великими платниками податків повідомляє, що з 01.01.2021 року набрав чинності перелік сировинних товарів, затверджений постановою КМУ від 09.12.2020 року №1221 «Про затвердження переліку сировинних товарів та визнання такою, що втратила чинність, постанови Кабінету Міністрів України від 8 вересня 2016 р. № 616».

До нового переліку було включено 54 нові групи товарів, зокрема: риба та м'ясо риби (0302, 0303, 0304); насіння соняшнику (1206); олія соняшникова (1512 11) та інші олії (1509, 1513, 1514); руди та концентрати металів (2602, 2604, 2606, 2610, 2613, 2614, 2615); феросплави (7202).

Відповідно до правил трансфертного ціноутворення при здійснені операцій із сировинними товарами пріоритетним є використання методу порівняльної неконтрольованої ціни. При цьому, порівняння контрольованої ціни може проводитись із ціною зіставних неконтрольованих операцій, які фактично здійсненні платником податків або іншими особами з непов’язаними, та/або з котирувальними цінами.

До переліку джерел інформації для отримання котирувальних цін увійшли інформаційно – аналітичні продукти міжнародних цінових агентств та компаній (Argus Media Ltd, FastMarkets, IHS Markit Ltd, Refinitiv Holdings Ltd, S&P Global Platts), а також інформаційно – аналітичні продукти двох національних підприємств Державного підприємства «Держзовнішінформ» та Державного підприємства «Укрпромзовнішекспертиза» (зазначений перелік, ДПС України оприлюднила на офіційному сайті https://tax.gov.ua/diyalnist-/transfertne-tsinoutvorenn/rekomendovaniy--neviklyuchniy--perelik-djerel-informatsii/446944.html ).