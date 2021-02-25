Надаєте майно в оренду? Сплатіть податки Суспільство | 25-02-2021, 13:08 0 63





Головне управління ДПС у Львівській області, наголошує, що кожен громадянин, який не є підприємцем, але здає нерухоме майно (квартиру, будинок, кімнату або ж нежитлове приміщення) в оренду іншій фізичній особі має задекларувати отриманий дохід та сплатити до бюджету податок на доходи фізичних осіб у розмірі 18% та 1,5% військового збору.



Граничний термін подання декларацій про майновий стан і доходи - 30 квітня. Подати декларацію платникам необхідно до податкової інспекції за місцем своєї реєстрації.





