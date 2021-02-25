Зловмиснику - продавцю пального загрожує штраф 1,5 мільйона гривень Суспільство | 25-02-2021, 13:09 0 64



Працівниками управління контролю за підакцизними товарами ГУ ДПС у Львівській області під час проведення заходів щодо контролю за дотриманням вимог податкового та іншого законодавства з питань виробництва, зберігання та обігу пального виявлено факт реалізацї ТзОВ «П» пального без відповідних дозвільних документів у м. Сокалі Львівської області. До перевірки також було залучено працівників Головного управління Національної поліції у Львівській області.



В результаті вжитих заходів припинено незаконну діяльність щодо такої реалізації та товариству загрожують штрафні санкції в розмірі, що перевищує 1,5 млн. гривень (Порушено норми Закону України від 19 грудня 1995 року №481/95-BP «Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв, тютюнових виробів, рідин, що використовуються в електронних сигаретах, та пального», Податкового кодексу України від 02 грудня 2010 року №2755-VI ).





