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Як отримати громадянам довідку про доходи онлайн
|Суспільство | 25-02-2021, 15:55
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Головне управління ДПС у Львівській області нагадує, що громадяни можуть скористатися сервісом «Електронний кабінет» щодо отримання відомостей з Державного реєстру фізичних осіб - платників податків про суми виплачених доходів та утриманих податків в електронному вигляді (далі — відомості про доходи) та отримати відомості про доходи в електронному вигляді з використанням електронного цифрового підпису (ЕЦП), а також підготувати, заповнити та надіслати в електронному вигляді до контролюючих органів декларацію про майновий стан і доходи.
Вхід до «Електронного кабінету» здійснюється за адресою: http://cabinet.tax.gov.ua, а також через офіційний веб-портал Державної податкової служби України https://tax.gov.ua.
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