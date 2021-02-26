   
MediaStar Logo
   Сьогодні: п'ятниця, 26/02/2021 Найчисельніша популяція зубрів в Україні - на Львівщині!...>> На Донбасі військовим зробили перші щеплення від коронавірусу...>> Мерія Львова надаватиме додаткову допомогу непрацездатним членам сімей загиблих під час трагедії на Скнилові...>> Цього року у 63 житлових приміщеннях Львова облаштують елементи доступності...>> Петиція щодо збереження кам’яниці Стеткевича не набрала необхідну кількість голосів на сесії ЛМР...>> У Львові зробили перші щеплення від коронавірусу...>> У Львові продовжили дію Комплексної муніципальної програми поводження з відходами на території Львівської МТГ...>> Львівська міська рада візьме участь у Програмі «Пакет солідарності» від ЄБРР...>> Шахрайство на майже 1 млн грн – постраждали школярі...>> Дуб на вул. Енергетичній оголосили ботанічною пам’яткою природи місцевого значення...>>
   головна  |  топ  |  влада |  актуально  |  львiв  |  прес-cлужба  |  анонси  |  відеоновини  |  відеотрансляції  |  фотоновини  |  газета  |  про нас
   Пряма моваПряма мова
«Хочемо мати наймодернішу версію електронного квитка для міста Львова», — А. Садовий...
 >>> 
«Незалежність — це день народження кожного українця, побудьте в цей час зі своїми рідними», — мер Львова...
 >>> 
Ігор СМЕШКО: «Аплодисментів нащадків – не буде»...
 >>> 
   ТОП-100 найвпливовіших осіб Львівщини 2017 рік 
ТОП-100 найвпливовіших осіб Львівщини 2017 рік
переглянути
   ВідеоновиниВідеоновиниs
Андрій Москаленко: рішення стосовно Яворова потребує багато часуЖиття Кучми вартує 1 млрд. доларів (ВІДЕО)
 Андрій Москаленко: рішення стосовно Яворова потребує багато часу
 Життя Кучми вартує 1 млрд. доларів (ВІДЕО)
   Газета №35 (55) / 2014 
№35 (55) / 2014

переглянути
   ВідеотрансляціїВідеотрансляції
Андрій Москаленко: рішення стосовно Яворова потребує багато часуВідеотрансляція з Василем Гораном
 Андрій Москаленко: рішення стосовно Яворова потребує багато часу
 Відеотрансляція з Василем Гораном
   КриміналКримінал
Причиною вбивства у Харкові міг стати борг у $100 тисяч...
24-02-2021, 07:59  >>> 
Вбивство у Харкові: поліція затримала підозрюваного...
23-02-2021, 01:35  >>> 
Чоловік відкрив вогонь в лікарні у США: є жертви...
10-02-2021, 07:50  >>> 
   Здоров'яЗдоров
Півторарічний Арсенко потребує термінової допомоги, аби повноцінно жити...
25-02-2021, 09:11  >>> 
Україна 9-а в Європі за кількістю нових випадків COVID-19...
25-02-2021, 08:17  >>> 
Moderna розробила вакцину для боротьби з південноафриканським штамом COVID-19...
25-02-2021, 08:08  >>> 

Шахрайство на майже 1 млн грн – постраждали школярі

Суспільство | 25-02-2021, 16:43Коментарів: 0 0 Переглядів: 122 122    

За процесуального керівництва Червоноградської місцевої прокуратури задокументовано факт шахрайства при закупівлі шкільних парт в рамках програми «Нова українська школа» на суму майже 1 млн грн, до якого причетні чинний заступник голови Червоноградської міської ради, який на той час працював на посаді директора комунальної установи «Центр з обслуговування закладів освіти Сокальського району» і підприємець зі Львова (ч.2 ст.367 та ч.4 ст.190 КК України).

Встановлено, що наприкінці 2018 року 42-річний підприємець зі Львова переміг у тендері для постачання в рамках програми «Нова українська школа» понад 800 комплектів шкільних меблів для учнів початкових класів загальноосвітніх навчальних закладів Сокальського району, проте фактично надав стільці і парти неналежної якості - непридатні для використання за своїм прямим призначенням. Враховуючи це, їх не змогли використовувати при навчанні учнів.

У свою чергу, 61-річний посадовець через свою службову недбалість не пересвідчився в якості поставлених підприємцем шкільних меблів. Відтак, чиновник забезпечив проведення розрахунку за них у повному обсязі і неякісні меблі відправили у понад 50 навчальних закладів району.

Як наслідок, сума заподіяних збитків склала понад 934 тис грн.

Наразі заступнику міського голови повідомлено про підозру за ч.2 ст.367 (службова недбалість, що спричинила тяжкі наслідки), а підприємцеві – за ч.4 ст.190 КК України (шахрайство, вчинене в особливо великих розмірах). Вирішується питання про обрання фігурантам запобіжних заходів.

Викриття проводилося спільно зі слідчими відділення поліції №2 Червоноградського районного відділу поліції ГУ НП у Львівській області за матеріалами Червоноградського міського відділу УСБУ у Львівській області.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Пресслужба Львівської обласної прокуратури
   Новини по темі: Суспільство
На Донбасі військовим зробили перші щеплення від коронавірусу...
26-02-2021, 00:49  >>> 
Шахрайство на майже 1 млн грн – постраждали школярі...
25-02-2021, 16:43  >>> 
Як отримати громадянам довідку про доходи онлайн...
25-02-2021, 15:55  >>> 
Зловмиснику - продавцю пального загрожує штраф 1,5 мільйона гривень...
25-02-2021, 13:09  >>> 
Надаєте майно в оренду? Сплатіть податки...
25-02-2021, 13:08  >>> 
ТЦУ: нові правила для сировинних товарів діють з 1 січня 2021 року...
25-02-2021, 09:15  >>> 
Особливості застосування РРО/ПРРО фізичними особами-підприємцями, що є платниками єдиного податку...
25-02-2021, 09:14  >>> 
   АктуальноАктуально
Головні новини середи і ночі: свіжі політичні рейтинги, скандали в Харківській міськраді...
25-02-2021, 08:20  >>> 
Головні новини вівторка і ночі: вирок Стерненку, перша вакцина в Україні...
24-02-2021, 08:44  >>> 
Головні новини понеділка і ночі: затримання топ-фігуранта справи Приватбанку, нове відео з Марсу...
23-02-2021, 09:33  >>> 
   ПолітикаПолітика
Німеччина продовжила військову місію в Афганістані...
25-02-2021, 08:19  >>> 
Байден продовжив у США режим надзвичайної ситуації у зв’язку з COVID-19...
25-02-2021, 08:07  >>> 
Нідерланди продовжили комендантську годину, але послаблять інші обмеження...
24-02-2021, 08:55  >>> 
   Діловий світДіловий світ
Справа Приватбанку: суд залишив Яценка під вартою...
25-02-2021, 08:09  >>> 
Україна допомогла доставити на МКС 4 тонни вантажу...
23-02-2021, 09:27  >>> 
“Сім хвилин жаху“: Perseverance надіслав на Землю перше відео та аудіо з Марсу...
23-02-2021, 09:26  >>> 
   СуспільствоСуспільство
На Донбасі військовим зробили перші щеплення від коронавірусу...
26-02-2021, 00:49  >>> 
Шахрайство на майже 1 млн грн – постраждали школярі...
25-02-2021, 16:43  >>> 
Як отримати громадянам довідку про доходи онлайн...
25-02-2021, 15:55  >>> 
   ВладаВлада
Палата представників США вдруге оголосила імпічмент Трампу...
14-01-2021, 08:22  >>> 
Трамп змінив прокурора Джорджії, де досі невідомі переможці виборів у Конгрес...
06-01-2021, 02:18  >>> 
Зеленський вимагає більше показових "посадок": Брав хабар – сядеш...
17-09-2020, 11:38  >>> 
   КультураКультура
Помер відомий піаніст, володар 23 "Греммі" Чик Коріа...
12-02-2021, 08:37  >>> 
Зеленський призначив стипендії діячам культури: у списку поет Василь Голобородько...
02-02-2021, 01:34  >>> 
Колядники Німеччини збирають гроші для дітей з України...
08-01-2021, 10:45  >>> 

 
   Фоторепортаж

Важливий етап злагодження 80-ї бригади

   Останні новини
00:55 Найчисельніша популяція зубрів в Україні - на Львівщині!
00:49 На Донбасі військовим зробили перші щеплення від коронавірусу
16:58 Мерія Львова надаватиме додаткову допомогу непрацездатним членам сімей загиблих під час трагедії на Скнилові
16:56 Цього року у 63 житлових приміщеннях Львова облаштують елементи доступності
16:54 Петиція щодо збереження кам’яниці Стеткевича не набрала необхідну кількість голосів на сесії ЛМР
16:53 У Львові зробили перші щеплення від коронавірусу
16:52 У Львові продовжили дію Комплексної муніципальної програми поводження з відходами на території Львівської МТГ
16:44 Львівська міська рада візьме участь у Програмі «Пакет солідарності» від ЄБРР
16:43 Шахрайство на майже 1 млн грн – постраждали школярі
16:38 Дуб на вул. Енергетичній оголосили ботанічною пам’яткою природи місцевого значення

   Анонси
Львівська обласна рада проситиме надати капелі «Трембіта» статус національного колективу...
03-02-2021, 15:32  >>> 
Анонс...
29-01-2021, 16:37  >>> 
Майже 1 048 млн. гривень рентної плати надійшло до бюджетів усіх рівнів від платників податків Львівщини...
15-10-2020, 14:15  >>> 
   Вибори 2012Вибори 2012
Новини
Мажоритарні округи
ОВО №115
ОВО №116
ОВО №117
ОВО №118
ОВО №119
ОВО №120 		ОВО №121
ОВО №122
ОВО №123
ОВО №124
ОВО №125
ОВО №126
Багатомандатний округ
   головна  |  топ  |  влада |  актуально  |  львiв  |  прес-cлужба  |  анонси  |  відеоновини  |  відеотрансляції  |  фотоновини  |  газета  |  про нас
Інтернет-видання Захід.NET Новини західної України Газета Ратуша pressclub.lviv.ua yurholding.com
   © 2008-2012 Медіастар
   Передрук матеріалів тільки за наявністю
   гіперпосилання на www.mediastar.net.ua
Яндекс цитирования