Шахрайство на майже 1 млн грн – постраждали школярі Суспільство | 25-02-2021, 16:43 0 122

За процесуального керівництва Червоноградської місцевої прокуратури задокументовано факт шахрайства при закупівлі шкільних парт в рамках програми «Нова українська школа» на суму майже 1 млн грн, до якого причетні чинний заступник голови Червоноградської міської ради, який на той час працював на посаді директора комунальної установи «Центр з обслуговування закладів освіти Сокальського району» і підприємець зі Львова (ч.2 ст.367 та ч.4 ст.190 КК України).



Встановлено, що наприкінці 2018 року 42-річний підприємець зі Львова переміг у тендері для постачання в рамках програми «Нова українська школа» понад 800 комплектів шкільних меблів для учнів початкових класів загальноосвітніх навчальних закладів Сокальського району, проте фактично надав стільці і парти неналежної якості - непридатні для використання за своїм прямим призначенням. Враховуючи це, їх не змогли використовувати при навчанні учнів.



У свою чергу, 61-річний посадовець через свою службову недбалість не пересвідчився в якості поставлених підприємцем шкільних меблів. Відтак, чиновник забезпечив проведення розрахунку за них у повному обсязі і неякісні меблі відправили у понад 50 навчальних закладів району.



Як наслідок, сума заподіяних збитків склала понад 934 тис грн.



Наразі заступнику міського голови повідомлено про підозру за ч.2 ст.367 (службова недбалість, що спричинила тяжкі наслідки), а підприємцеві – за ч.4 ст.190 КК України (шахрайство, вчинене в особливо великих розмірах). Вирішується питання про обрання фігурантам запобіжних заходів.



Викриття проводилося спільно зі слідчими відділення поліції №2 Червоноградського районного відділу поліції ГУ НП у Львівській області за матеріалами Червоноградського міського відділу УСБУ у Львівській області.



Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.



Пресслужба Львівської обласної прокуратури