На Донбасі військовим зробили перші щеплення від коронавірусу Суспільство | 26-02-2021, 00:49 0 110 В районі проведення ООС, у 66 військовому госпіталі розпочали вакцинацію від COVID-19 складу госпіталю, а також окремої автосанітарної роти.



Джерело: Штаб ООС у Facebook



Деталі: 25 лютого до 66-го військового госпіталю надійшла перша партія вакцини для профілактики коронавірусної інфекції COVID-19 – AstraZeneca, усього 7200 доз. Лікарі розпочали вакцинацію особового складу госпіталю, а також окремої автосанітарної роти.



Із 26 лютого, за даними штабу ООС, бригади у складі лікаря-анестезіолога, лікаря-терапевта і медичної сестри, почнуть виїжджати для здійснення щеплень безпосередньо у підрозділи в зоні відповідальності.



Що передувало:



Станом на 25 лютого за підсумками двох днів вакцинації від коронавірусу в Україні щепили 1179 людей.

Передісторія:



На початку лютого Президент Володимир Зеленський заявив, що планує вакцинуватися під час другої хвилі вакцинації разом з військовими, але готовий зробити це і раніше – навіть у прямому ефірі, – якщо буде потреба переконати людей у безпечності щеплень.