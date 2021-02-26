НА ЗАКАРПАТТІ ПРИКОРДОННИКИ ЗІРВАЛИ ЧЕРГОВУ ОБОРУДКУ ТЮТЮНОВИХ КОНТРАБАНДИСТІВ Суспільство | 26-02-2021, 13:57 0 52









Порушники «засвітилися» учора ввечері під час руху до держрубежу. Світло фар їхнього автомобіля помітив прикордонний наряд відділення «Вилок».



Підозрілий транспортний засіб зупинився за 300 метрів від кордону з Угорщиною. Коли прикордонники Мукачівського загону наближалися до автівки, порушники поспішили втекти. На місці зупинки вони залишили кілька пакунків, у яких було 3 тисячі пачок сигарет.



Тютюнові вироби доставили до відділення інспекторів прикордонної служби "Вилок", згодом їх передадуть співробітникам ДФС. Тривають заходи зі встановлення осіб, причетних до правопорушення.







Прес-служба Мукачівського прикордонного загону



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