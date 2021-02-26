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НА ЗАКАРПАТТІ ПРИКОРДОННИКИ ЗІРВАЛИ ЧЕРГОВУ ОБОРУДКУ ТЮТЮНОВИХ КОНТРАБАНДИСТІВ

Суспільство | 26-02-2021, 13:57Коментарів: 0 0 Переглядів: 52 52    

НА ЗАКАРПАТТІ ПРИКОРДОННИКИ ЗІРВАЛИ ЧЕРГОВУ ОБОРУДКУ ТЮТЮНОВИХ КОНТРАБАНДИСТІВ



Порушники «засвітилися» учора ввечері під час руху до держрубежу. Світло фар їхнього автомобіля помітив прикордонний наряд відділення «Вилок».

Підозрілий транспортний засіб зупинився за 300 метрів від кордону з Угорщиною. Коли прикордонники Мукачівського загону наближалися до автівки, порушники поспішили втекти. На місці зупинки вони залишили кілька пакунків, у яких було 3 тисячі пачок сигарет.

Тютюнові вироби доставили до відділення інспекторів прикордонної служби "Вилок", згодом їх передадуть співробітникам ДФС. Тривають заходи зі встановлення осіб, причетних до правопорушення.



Прес-служба Мукачівського прикордонного загону

#КонтрабандаЦеНеЗаробіток

#stop_contraband

#відповідати_тобі

#ДПСУ
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