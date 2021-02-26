Помилки при формуванні фіскального чека Суспільство | 26-02-2021, 14:02 0 56 Помилки при формуванні фіскального чека



Головне управління ДПС у Львівській області, звертає увагу, що у разі виникнення у суб’єкта господарювання (користувача програмного реєстратора розрахункових операцій (далі – ПРРО)) в програмному рішенні «ПРРО Каса» (Windows/Android) при формуванні фіскального чека помилок: «помилка в реєстрації чека» або «не можливо фіскалізувати чек», такому суб’єкту господарювання потрібно перевірити наявність зв’язку з фіскальним сервером.



Разом із повідомленням про помилку надходить розшифрування причини відмови, це можуть бути:



- втрати зв’язку між ПРРО та фіскальним сервером та відмовою суб’єкта господарювання перейти в режим офлайн;



- суб’єкт господарювання здійснював спроби працювати з двох різних пристроїв на одному ПРРО не закривши робочу зміну на одному з пристроїв, внаслідок чого була порушена локальна нумерація документів.









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