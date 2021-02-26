У Львові затримали групу наркозбувачів Суспільство | 26-02-2021, 14:18 0 59

За процесуального керівництва Львівської обласної прокуратури за фактом придбання, зберігання з метою збуту, а також незаконному збуті наркотичних засобів, вчинених повторно за попередньою змовою групою осіб повідомлено про підозру чотирьом мешканцям Львівської області (ч.2 ст.307 КК України).



Встановлено, що 27-річний львів’янин організував збут таблеток «SUBUTEX», які містять наркотичний засіб «Бупренорфін», наркотичні засоби «Метадон» та «Канабіс», психотропну речовину «Амфетамін» на території Львова та області. До угруповання входили 37-річний мешканець Червонограда та ще двоє жителів Львова – 50-річний чоловік та 32-річна жінка.



Загальний щоденний оборот від продажу наркотичних та психотропних речовин складає орієнтовно 60 тис грн.



У ході обшуків за місцями проживання та у автомобілях фігурантів вилучено: понад 150 таблеток, 17 пакетиків із вмістом порошкоподібної речовини білого кольору, зброю, пристрої для вживання наркотичних речовин, мобільні телефони, електронні ваги, зіп-пакети для фасування наркозасобів, банківські картки, сім-карти різних операторів, автомобілі та грошові кошти у розмірі понад 48 тис грн, 5 євро, 700 доларів США та інші речі, що використовувалися для злочинної діяльності.



Наразі досудове розслідування триває, вирішується питання про арешт майна та обрання підозрюваним запобіжних заходів у вигляді тримання під вартою.



Заходи з викриття проводилися спільно зі слідчими СУ ГУ НП у Львівській області за оперативного супроводу УБН у Львівській області ДБН НП України.



Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 6 до 10 років з конфіскацією майна.



Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.



Пресслужба Львівської обласної прокуратури