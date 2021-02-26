Майже 195 млн гривень заплатили підприємства добувної промисловості Львівщини до Зведеного бюджету України Суспільство | 26-02-2021, 14:19 0 59

Як повідомили в Головному управлінні ДПС у Львівській області, у січні 2021 року збір податкових платежів до Зведеного бюджету по підприємствах добувної промисловості склав майже 195 млн гривень. У порівнянні з січнем 2020 року збір платежів збільшився на понад 104 млн грн або на 114,8 відсотка. Питома вага добувної галузі в загальному зборі платежів до Зведеного бюджету складає 8,7 відсотка. Найбільшими платниками податків у цій галузі є Філія промислове управління "Львівгазвидобування" АТ "Укргазвидобування" та ПАТ "Укрнафта" (дані платники у Львівській області перебувають на консолідованій сплаті податків або сплачують лише рентну плату за користування надрами).