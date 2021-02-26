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ФОП перевищив обсяг 1320000 грн? Надалі РРО або лише безготівка

Суспільство | 26-02-2021, 14:20Коментарів: 0 0 Переглядів: 58 58    


Головне правління ДПС у Львівській області нагадує, що у 2020 році для незастосування РРО необхідно було не перевищити 1 000 000 грн.

У 2021 році ця межа піднята до 1 320 000 грн. (220 розмірів мінімальної заробітної плати). Після перевищення цього ліміту при здійсненні торгівлі за готівку підприємець на єдиному податку зобов’язаний застосовувати РРО (ПРРО). Якщо продовжувати здійснювати торгівельну діяльність у безготівковій формі, то РРО можна не реєструвати.

Слід також пам’ятати, що обов’язок застосування РРО у випадку перевищення зазначеного ліміту продовжується в будь яких наступних періодах протягом реєстрації суб’єкта господарювання як платника єдиного податку.

У 2021 році, незалежно від обсягів, ФОП застосовує РРО, якщо здійснює реалізацію технічно складних побутових товарів, реалізацію лікарських засобів, виробів медичного призначення та надання платних послуг у сфері охорони здоров’я, реалізацію ювелірних та побутових виробів з дорогоцінних металів.
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